《經濟通通訊社２８日專訊》早前內媒引述消息人士報道，小鵬汽車（０９８６８）將自研

電池，公司隨後回應澄清稱沒有這個計劃。

早前內媒《３６氪》報道，小鵬汽車將自研電池，電池研發團隊目前有百人左右，已招募前

寶馬高級電池工程師仲亮負責，後者在小鵬汽車職位是電池技術高級總監，加入已超過半年，自

研電池初步的落地期限在５年左右。（ｄｗ）

