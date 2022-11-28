《經濟通通訊社２８日專訊》早前內媒引述消息人士報道，小鵬汽車（０９８６８）將自研
電池，公司隨後回應澄清稱沒有這個計劃。
早前內媒《３６氪》報道，小鵬汽車將自研電池，電池研發團隊目前有百人左右，已招募前
寶馬高級電池工程師仲亮負責，後者在小鵬汽車職位是電池技術高級總監，加入已超過半年，自
研電池初步的落地期限在５年左右。（ｄｗ）
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28/11/2022 14:30
《汽車新勢力》小鵬汽車回應將自研電池報道：沒有這個計劃
《經濟通通訊社２８日專訊》早前內媒引述消息人士報道，小鵬汽車（０９８６８）將自研
電池，公司隨後回應澄清稱沒有這個計劃。
早前內媒《３６氪》報道，小鵬汽車將自研電池，電池研發團隊目前有百人左右，已招募前
寶馬高級電池工程師仲亮負責，後者在小鵬汽車職位是電池技術高級總監，加入已超過半年，自
研電池初步的落地期限在５年左右。（ｄｗ）
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