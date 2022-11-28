《經濟通通訊社２８日專訊》陷入資金鏈危機的中國恒大（０３３３３）成功出售大型資產

。據《證券時報》報道，深圳公共資源交易中心公布的最新信息顯示，位於深圳灣超級總部基地

的原恒大總部地塊－－Ｔ２０８－００５４宗地成功轉讓，由深圳市安和一號房地產開發有限公

司以底價約７５﹒４億元人民幣競得。

工商資料顯示，最新的競得人深圳市安和一號房地產開發有限公司成立於９月，並由深圳安

穩一號房地產開發有限公司持股。股權穿透後，深圳安穩一號房地產開發有限公司由深圳安興一

號投資合夥企業（有限合夥）持股９９％，後者分別由興業信託持股９８％，深圳恒嶼實業發展

有限公司持股１％，深圳安居建業投資運營有限公司持股１％。

此外，安居建業是由人才安居集團、萬科集團（０２２０２）（深：０００００２） 、深

業集團、特區建工集團共同出資成立，分別持股達４０％、２０％、２０％、２０％，總註冊資

本達２０億元人民幣。



＊業內人士：該交易是一項複雜的不良資產處置＊



報道引述業內人士表示，恒大超級總部地塊的交易並非一般的出售，而是一項復雜的不良資

產處置。根據深圳土地礦業權交易平台當時發布的公告顯示，該宗地建設項目自２０２１年９月

開始停工，項目基坑樁基礎已完成，土石方大面已開挖至基底標高（－４２﹒４米），基底承台

和坑中坑尚未完成，宗地按現狀轉讓。

公告還提示，項目存在逾期竣工風險，被認定為閑置土地的風險，以及包括但不限於臨時用

地使用期已滿、逾期使用欠費、拖欠工程款，合同相對方索賠、維權等問題，存在的經濟與法律

風險由競得人自行評估。（ｗｌ）

