《經濟通通訊社２８日專訊》人行上周五（２５日）宣布年內第二次降準，將自１２月５日

起下調金融機構存款準備金率０﹒２５個百分點，共計釋放長期資金約５０００億元人民幣；本

次下調後，金融機構加權平均存款準備金率約為７﹒８％。花旗銀行發表報告表示，考慮到對資

金成本的節約，本次降準為１２月ＬＰＲ下調創造空間，尤其是５年期品種的報價。但從中期來

看，貨幣寬鬆空間較小。隨著中國進入後疫情時代，人行會更加謹慎行事，降息的可能性正在降

低。

報告提及，第三季度貨幣政策執行報告顯示，人行開始關注後疫情時代的通脹風險。若中國

不再施行動態清零，家庭部門開始釋放疫情期間累積的過度儲蓄，通脹壓力將加劇，明年ＣＰＩ

可能會試探３％的「紅線」。

民生銀行首席經濟學家溫彬認為，在短期內政策利率保持穩定和此次降準幅度較小下，預計

不足以帶動１２月ＬＰＲ調降，進一步降融資成本仍有賴於後續ＭＬＦ利率下調和銀行負債端成

本下行。他亦指出，本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率約為７﹒８％，離５％僅差

２﹒８個百分點。為避免當利率到零後，傳統的貨幣政策傳導機制失效，貨幣政策的空間（法定

存款準備金率、利率兩項總量工具向下調整的空間）尚需珍惜。（ｗｌ）

