《經濟通通訊社２８日專訊》內地新冠疫情持續擴散，全國昨日（２７日）新增本土確診及

無症狀感染突破４萬例，達４００５２宗，單日新增人數持續刷新中國疫情大流行以來新高。不

過，官方早於兩周前發布二十條防疫優化措施，民眾憧憬出入境政策也可進一步放鬆。惟據國家

移民管理局官網互動問答欄目顯示，針對是否會放寬護照等出入境證件辦理的問題，公民出入境

管理司稱，仍堅持倡導「非必要非緊急不出境」。

有網友於國家移民管理局網站詢問二十條措施發布後，「護照、往來港澳通行證、往來台灣

通行證的辦理會不會放寬，非必要事宜什麼時候能正常辦理」。國家移民管理局答覆稱，當前境

內外疫情形勢依然嚴峻複雜，跨境旅行存在較大染疫風險，且可能導致滯留境外等情況發生。因

此，當局仍堅持倡導「非必要非緊急不出境」。

答覆同時稱，如果確有留學、商務等出國出境需求，可前往當地公安機關出入境管理部門申

請辦理相應出入境證件，工作人員將依法予以審核辦理，對緊急事由，也將提供綠色通道服務。

國家移民管理局去年８月宣布，因疫情原因，將對非必要、非緊急出境事由，暫不簽發普通

護照等出入境證件。（ｗｌ）

