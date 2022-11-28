《經濟通通訊社２８日專訊》人行宣布，１２月５日下調金融機構存款準備金率０﹒２５個

百分點，本次降準後，金融機構加權平均存準率為７﹒８％，共計釋放長期資金約５０００億元

（人民幣．下同）。由於降準時機及力度合乎預期，利好或已被提前消化，受防疫形勢嚴峻影響

，滬深股市今早低開，上證綜合指數（滬綜指）顯著低開１﹒５％，報３０５５﹒２９點，深綜

指低開１﹒５４％，創業板指挫１﹒９３％，所有行業板塊均告走低，其中互聯網、釀酒、房地

產、券商等板塊一開市即跌超過２％。

降準落地後，人民銀行今日進行５５０億元７天期逆回購，公開市場今日有３０億元逆回購

到期，即今日淨投放５２０億元。

全國昨日（２７日）新增本土確診及無症狀感染突破４萬例，達４００５２宗，單日新增人

數持續刷新中國疫情大流行以來新高。而比起疫情，更嚴峻的是內地市民對過度防疫的不滿開始

爆發，烏魯木齊１１２４火災事故發生後，該市處理奪命火手法引起內地民間輿論強烈不滿，引

發全國多地出現針對防疫限制措施的抗議活動。北京、上海、廣州等地均出現示威，要求解除封

控。

值得留意的是，內媒廣泛報道，蘭州一家核酸檢測公司遭當地政府通報將檢測呈陽性人員錄

入至陰性人員名單，被「嚴肅處理」，蘭州當地曾被曝檢測人員當中出現陽性病例，核酸檢測公

司被質疑惡意「播毒」。（ｅｙ）

