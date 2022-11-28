《經濟通通訊社２８日專訊》人行宣布１２月５日下調存款準備金率０﹒２５個百分點，惟

降準時機及力度合乎預期，利好或已被提前消化，而受防疫形勢嚴峻影響，滬深股市今早低開，

滬綜指顯著低開１﹒５％，互聯網、釀酒、房地產、券商等板塊集體急跌，不過盤中中字頭股票

拉升令市況稍穩，滬指半日收跌１﹒０３％，報３０６９﹒６６點，深成指跌１﹒０５％，創業

板指挫１﹒１２％。

兩市半日成交５００９億元（人民幣．下同），較上日（２５日）同時段成交減少９﹒１％

，值得注意的是外資趁降準落地逃出，陸股通淨流出約５８億元。人民銀行進行５５０億元７天

期逆回購，今日淨投放５２０億元。

全國昨日（２７日）新增本土確診及無症狀感染突破４萬例，達４００５２宗，單日新增人

數持續刷新中國疫情大流行以來新高。比起疫情，形勢更嚴峻的是內地市民對過度防疫的不滿開

始爆發，烏魯木齊１１２４火災事故發生後，該市處理奪命火手法引起內地民間輿論強烈不滿，

引發全國多地出現針對防疫限制措施的抗議活動，部分地區甚至出現政治訴求，外媒廣泛關注事

件發展。



＊降準未見效，券商保險股跌＊



人行宣布降準未能挽救市場信心，在防疫形勢愈發嚴峻、民眾不滿聲浪漸大下，Ａ股不振，

券商板塊下挫，中國銀河（滬：６０１８８１）跌４％，中信建投（滬：６０１０６６）跌

３﹒４％，廣發証券（深：０００７７６）跌２﹒７％，光大證券（滬：６０１７８８）挫

２﹒６％，中信証券（滬：６０００３０）跌２﹒２％；保險股方面，平保

（滬：６０１３１８）挫３％，太保（滬：６０１６０１）跌１﹒７％，新華保險

（滬：６０１３３６）軟１﹒２％，國壽（滬：６０１６２８）跌１％。

外資溜走白酒股走低，迎駕貢酒（滬：６０３１９８）跌３﹒１％，山西汾酒

（滬：６００８０９）跌２﹒４％，貴州茅台（滬：６００５１９）跌２﹒２％，洋河股份

（深：００２３０４）跌１﹒９％，瀘州老窖（深：０００５６８）滑１﹒６％，五糧液

（深：０００８５８）跌０﹒９％。



＊核酸公司或遇監管風險，華大基因挫２％＊



據內媒報道，蘭州一家核酸檢測公司被指將檢測呈陽性人員錯誤錄入至陰性人員名單，遭當

地政府通報及「嚴肅處理」，但未知「出錯」問題是否和有陽性人員為居民做檢測的事件有關，

通報亦無提及任何處罰決定。被通報的公司名為蘭州核子華曦實驗室，監事張珊珊被指在全國註

冊了３５間核酸檢測機構，包括北京、深圳、鄭州等，基本上「哪裏有她的公司，哪裏疫情爆發

」。

當局或加強對核酸公司監測以平息外界不滿。核酸檢測概念股今早普跌，曾有高層被指「播

毒」受查的金域醫學（滬：６０３８８２）現價跌１﹒６％，同業迪瑞醫療

（深：３００３９６）跌４﹒４％，達安基因（深：００２０３０）挫３﹒２％，華大基因

（深：３００６７６）跌１﹒６％，凱普生物（深：３００６３９）跌１﹒２％。（ｅｙ）

