《經濟通通訊社２８日專訊》人行宣布１２月５日下調存款準備金率０﹒２５個百分點，惟

降準時機及力度合乎預期，利好或已被提前消化，而受防疫形勢嚴峻、社會不滿情緒升溫影響，

部分反映外界對明年春季放寬防疫限制的預期下降。滬深股市今早震盪低開，滬綜指顯著低開

１﹒５％，互聯網、釀酒、房地產、券商等板塊集體急跌，外資流出，不過午後部分板塊回升，

白酒股跌幅大幅收窄，滬指全日收跌０﹒７５％，報３０７８﹒５５點，深成指跌０﹒６９％，

創業板指跌０﹒４６％。

兩市全日成交７５８３億元（人民幣．下同），交投氣氛仍弱，僅比上周五（２５日）水平

高２﹒５％，外資早段趁降準落地逃出，午後走資情緒減弱，全日陸股通淨流出約３８億元。人

民銀行進行５５０億元７天期逆回購，今日淨投放５２０億元。

全國昨日新增本土確診及無症狀感染突破４萬例，達４００５２宗，單日新增人數持續刷新

中國疫情大流行以來新高。比起疫情，形勢更嚴峻的是內地市民對過度防疫的不滿開始爆發，烏

魯木齊１１２４火災事故發生後，該市處理奪命火手法引起內地民間輿論強烈不滿，引發全國多

地出現針對防疫限制措施的抗議活動，部分地區甚至出現政治訴求，外媒廣泛關注事件發展。

今年首十個月全國規模以上工業企業利潤總額６﹒９８萬億元，同比下降３％，且降幅較１

－９月擴大０﹒７個百分點，當局解釋是受國內疫情散發多發、工業生產者出廠價格同比由漲轉

降等因素影響。



＊降準未刺激金融股，旅遊股又吹風＊



人行宣布降準未能挽救市場信心，Ａ股不振港股更一度重創，券商板塊下挫，中國銀河

（滬：６０１８８１）跌４％，中信建投（滬：６０１０６６）跌３﹒４％，華泰證券

（滬：６０１６８８）跌２﹒３％，光大證券（滬：６０１７８８）挫２﹒２％，中信証券

（滬：６０００３０）跌１﹒８％；保險股方面，平保（滬：６０１３１８）挫３﹒１％，太保

（滬：６０１６０１）跌１﹒７％，人保（滬：６０１３１９）跌１﹒１％。

不過長期作妖的旅遊股卻再落鑊，或反映市場對示威運動促防疫措施減碼的憧憬。峨眉山Ａ

（深：０００８８８）漲停，中青旅（滬：６００１３８）升７﹒７％，眾信旅遊

（深：００２７０７）升７﹒３％，麗江股份（深：００２０３３）升６﹒６％，西安旅遊

（深：０００６１０）升６﹒２％，嶺南控股（深：０００５２４）走高５﹒６％。



＊老闆突遭抓，今天國際暴跌兩成＊



美國聯邦通信委員會宣布最終行動，因對美國國家安全構成不可接受的風險，決定禁止批准

五家中國企業生產的電信設備進口美國，包括華為、中興（深：００００６３）、海康威視

（深：００２４１５）、大華股份（深：００２２３６）和海能達（深：００２５８３）。大華

股份價挫２﹒４％，海能達跌２﹒２％，中興通訊跌１﹒９％，海康威視（深：００２４１５）

跌１﹒７％。

近日Ａ股上市公司出現一波「嚴打」潮，一周之內有１２家上市公司高管被中證監立案，更

有數家公司領導層涉刑事罪行被公安控制，最新一則發生在今天國際（深：３００５３２），公

司實控人兼董事長邵健偉日前因涉嫌為他人掩飾、隱瞞犯罪所得，已被公安機關指定居所監視居

住，相關事項尚待進一步調查。今天國際股價暴跌兩成跌停，現報１４﹒４２元。（ｅｙ）







表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３７３３﹒２４ －１﹒１３

上證綜合指數 ３０７８﹒５５ －０﹒７５ ３３８５﹒４９

深證綜合指數 １９７４﹒０７ －０﹒５１ ４１９８﹒４４

上證Ｂ股指數 ２８７﹒４３ －０﹒７７ １﹒４１

深證Ｂ股指數 １１１９﹒０６ －０﹒１６ ０﹒５９

上證１８０指數 ８００１﹒６７ －１﹒２５

上證３８０指數 ５７４６﹒２２ －０﹒４４

深證成份指數 １０８２９﹒０８ －０﹒６９

中小創新指數 ２３２０﹒０６ －０﹒４２

深圳創業板指數 ２２９８﹒８０ －０﹒４６

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