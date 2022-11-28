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AH股新聞

28/11/2022 11:32

《滬股通》上證１８０半日跌１﹒７％，上證３８０跌０﹒６２％

　　《經濟通通訊社２８日專訊》上證１８０指數半日跌１﹒７％，報７９６５﹒２７點，上證
３８０指數半日跌０﹒６２％，報５７３５﹒６１點。
　　半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５６４﹒３９億元，賣盤超買盤，
淨流出４４﹒３９億元。
　　人行宣布降準未能挽救市場信心，在防疫形勢愈發嚴峻、民眾不滿聲浪漸大的情況下，Ａ股
半日跌逾１％。券商板塊急挫，中國銀河（滬：６０１８８１）跌近４％，光大證券
（滬：６０１７８８）挫２﹒６％，中信建投（滬：６０１０６６）跌３﹒４％，中銀證券
（滬：６０１６９６）跌２﹒７％，中信証券（滬：６０００３０）跌２﹒２％。
　　傳媒股早段逆市反彈，「中字頭」傳媒集體大漲，中國科傳（滬：６０１８５８）、中國出
版（滬：６０１９４９）漲停。其他傳媒股跟漲，中視傳媒（滬：６０００８８）揚５﹒６％，
鳳凰傳媒（滬：６０１９２８）升３﹒９％，人民網（滬：６０３０００）升２﹒２％。
　　據外電報道，美國高級衛生官員對中國的清零政策提出質疑，表示如果不通過加強疫苗接種
來擴大免疫人群，這種防疫政策沒有意義。疫苗股逆市小漲，復星醫藥（滬：６００１９６）升
１﹒１％，惟萬泰生物（滬：６０３３９２）倒跌２﹒９％，國藥股份（滬：６００５１１）跌
０﹒３％，上海醫藥（滬：６０１６０７）跌０﹒６％。
　　滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

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