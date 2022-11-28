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AH股新聞

28/11/2022 15:17

《滬股通》上證１８０收跌１﹒２５％，上證３８０跌０﹒４４％

　　《經濟通通訊社２８日專訊》上證１８０指數今日收跌１﹒２５％，報８００１﹒６７點，
上證３８０指數收跌０﹒４４％，報５７４６﹒２２點。
　　人行宣布降準未能挽救市場信心，銀行股集體走低，工商銀行（滬：６０１３９８）跌
１﹒９％，農業銀行（滬：６０１２８８）跌０﹒４％，招商銀行（滬：６０００３６）跌
３﹒２％，中國銀行（滬：６０１９８８）跌０﹒６％，興業銀行（滬：６０１１６６）跌
１﹒７％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）挫逾２％，浦發銀行（滬：６０００００）跌
１﹒４％。
　　券商板塊急挫，中國銀河（滬：６０１８８１）跌近４％，光大證券（滬：６０１７８８）
挫２﹒２％，中信建投（滬：６０１０６６）跌３﹒４％，中銀證券（滬：６０１６９６）跌
２﹒２％，中信証券（滬：６０００３０）跌１﹒８％。
　　傳媒股早段逆市反彈，「中字頭」傳媒集體大漲，中國科傳（滬：６０１８５８）、中國出
版（滬：６０１９４９）漲停。其他傳媒股跟漲，中視傳媒（滬：６０００８８）揚逾５％，鳳
凰傳媒（滬：６０１９２８）升逾４％，人民網（滬：６０３０００）升０﹒８％。
　　滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

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