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AH股新聞

28/11/2022 15:17

《滬股通》滬股通全日流出３１億元，外資淨流出３８億元

　　《經濟通通訊社２８日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５５１﹒３７億元，賣盤超買盤，淨流出３１﹒３７億元。
　　外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）流出３７﹒６億元，結束連續三日淨流入。
（ｄｗ）

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