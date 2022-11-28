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AH股新聞

28/11/2022 11:32

《深股通》深成指半日跌１﹒０５％，中小創新指跌０﹒３９％

　　《經濟通通訊社２８日專訊》深證成指半日跌１﹒０５％，報１０７８９﹒２５點，深證中
小創新指數半日跌０﹒３９％，報２３２０﹒７４點。
　　半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５３２﹒１５億元，賣盤超買盤，
淨流出１２﹒１５億元。
　　疫情拖累滬深股市沽壓重，外資半日通過陸股通流走近５８億元。白酒股領跌，瀘州老窖
（深：０００５６８）挫１﹒６％，洋河股份（深：００２３０４）跌１﹒９％，古井貢酒
（深：０００５９６）跌０﹒３％，酒鬼酒（深：０００７９９）跌０﹒１％，五糧液
（深：０００８５８）跌０﹒９％。
　　美國聯邦通信委員會宣布最終行動，決定禁止批准五家中國企業生產的電信設備進口美國，
包括華為、中興（深：００００６３）、海康威視（深：００２４１５）、大華股份
（深：００２２３６）和海能達（深：００２５８３）。大華股份半日跌１﹒５％，海能達跌
１％，中興跌２﹒１％，海康威視跌２﹒７％。
　　在群眾反對過度抗議情緒愈來愈大的當下，當局或加強對核酸公司監測，以平息外界不滿。
核酸檢測概念股今早普跌，新開源（深：３００１０９）跌０﹒５％，達安基因
（深：００２０３０）挫３﹒２％，華測檢測（深：３０００１２）跌１﹒２％，迪瑞醫療
（深：３００３９６）跌４﹒４％，華大基因（深：３００６７６）跌１﹒６％。
　　深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｊｔ）

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