《經濟通通訊社２８日專訊》深證成指半日跌１﹒０５％，報１０７８９﹒２５點，深證中

小創新指數半日跌０﹒３９％，報２３２０﹒７４點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５３２﹒１５億元，賣盤超買盤，

淨流出１２﹒１５億元。

疫情拖累滬深股市沽壓重，外資半日通過陸股通流走近５８億元。白酒股領跌，瀘州老窖

（深：０００５６８）挫１﹒６％，洋河股份（深：００２３０４）跌１﹒９％，古井貢酒

（深：０００５９６）跌０﹒３％，酒鬼酒（深：０００７９９）跌０﹒１％，五糧液

（深：０００８５８）跌０﹒９％。

美國聯邦通信委員會宣布最終行動，決定禁止批准五家中國企業生產的電信設備進口美國，

包括華為、中興（深：００００６３）、海康威視（深：００２４１５）、大華股份

（深：００２２３６）和海能達（深：００２５８３）。大華股份半日跌１﹒５％，海能達跌

１％，中興跌２﹒１％，海康威視跌２﹒７％。

在群眾反對過度抗議情緒愈來愈大的當下，當局或加強對核酸公司監測，以平息外界不滿。

核酸檢測概念股今早普跌，新開源（深：３００１０９）跌０﹒５％，達安基因

（深：００２０３０）挫３﹒２％，華測檢測（深：３０００１２）跌１﹒２％，迪瑞醫療

（深：３００３９６）跌４﹒４％，華大基因（深：３００６７６）跌１﹒６％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

