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AH股新聞

28/11/2022 15:17

《深股通》深成指收跌０﹒６９％，中小創新指跌０﹒４２％

　　《經濟通通訊社２８日專訊》深證成指今日收跌０﹒６９％，報１０８２９﹒０８點，深證
中小創新指數收跌０﹒４２％，報２３２０﹒０６點。
　　國家能源局２５日就《電力現貨市場基本規則》、《電力現貨市場監管辦法》徵求意見，提
出推動儲能、分布式發電、負荷聚合商、虛擬電廠和新能源微電網等新興市場主體參與交易。受
政策激勵，虛擬電廠股逆市走強，金智科技（深：００２０９０）漲停，國能日新
（深：３０１１６２）揚１４﹒４％。
　　旅遊股午後拉升，華僑城Ａ（深：００００６９）升２﹒６％，宋城演藝
（深：３００１４４）升４﹒９％，眾信旅遊（深：００２７０７）抽升７﹒３％，雲南旅遊
（深：００２０５９）漲３﹒９％，嶺南控股（深：０００５２４）走高５﹒６％，麗江股份
（深：００２０３３）升６﹒６％，西域旅遊（深：３００８５９）升５﹒８％，桂林旅遊
（深：０００９７８）升４﹒６％。
　　在群眾反對過度抗議情緒愈來愈大的當下，當局或加強對核酸公司監測，以平息外界不滿。
核酸檢測概念股普跌，新開源（深：３００１０９）跌１﹒３％，達安基因
（深：００２０３０）挫３﹒５％，華測檢測（深：３０００１２）跌０﹒１％，迪瑞醫療
（深：３００３９６）跌６﹒５％，華大基因（深：３００６７６）跌１﹒９％。
　　深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｊｔ）

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