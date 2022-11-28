《經濟通通訊社２８日專訊》深證成指今日收跌０﹒６９％，報１０８２９﹒０８點，深證

中小創新指數收跌０﹒４２％，報２３２０﹒０６點。

國家能源局２５日就《電力現貨市場基本規則》、《電力現貨市場監管辦法》徵求意見，提

出推動儲能、分布式發電、負荷聚合商、虛擬電廠和新能源微電網等新興市場主體參與交易。受

政策激勵，虛擬電廠股逆市走強，金智科技（深：００２０９０）漲停，國能日新

（深：３０１１６２）揚１４﹒４％。

旅遊股午後拉升，華僑城Ａ（深：００００６９）升２﹒６％，宋城演藝

（深：３００１４４）升４﹒９％，眾信旅遊（深：００２７０７）抽升７﹒３％，雲南旅遊

（深：００２０５９）漲３﹒９％，嶺南控股（深：０００５２４）走高５﹒６％，麗江股份

（深：００２０３３）升６﹒６％，西域旅遊（深：３００８５９）升５﹒８％，桂林旅遊

（深：０００９７８）升４﹒６％。

在群眾反對過度抗議情緒愈來愈大的當下，當局或加強對核酸公司監測，以平息外界不滿。

核酸檢測概念股普跌，新開源（深：３００１０９）跌１﹒３％，達安基因

（深：００２０３０）挫３﹒５％，華測檢測（深：３０００１２）跌０﹒１％，迪瑞醫療

（深：３００３９６）跌６﹒５％，華大基因（深：３００６７６）跌１﹒９％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

