《經濟通通訊社２８日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全

日額度餘５０５﹒４２億元，用１４﹒５８億元或２﹒８％。

外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）流出３７﹒６億元，結束連續三日淨流入。

（ｄｗ）

