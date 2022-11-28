《經濟通通訊社２８日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５０５﹒４２億元，用１４﹒５８億元或２﹒８％。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）流出３７﹒６億元，結束連續三日淨流入。
（ｄｗ）
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28/11/2022 15:17
《深股通》深股通額度全日用１５億元，外資結束三日淨流入
《經濟通通訊社２８日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５０５﹒４２億元，用１４﹒５８億元或２﹒８％。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）流出３７﹒６億元，結束連續三日淨流入。
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28/11/2022 15:17 《滬股通》滬股通全日流出３１億元，外資淨流出３８億元
28/11/2022 15:17 《滬股通》上證１８０收跌１﹒２５％，上證３８０跌０﹒４４％
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