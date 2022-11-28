《經濟通通訊社２８日專訊》據外電報道，兩位美國高級衛生官員對中國的清零政策提出質

疑，表示如果不通過加強疫苗接種來擴大免疫人群，這種防疫政策沒有意義。

Ａ場疫苗股逆市小漲，復星醫藥（滬：６００１９６）升１﹒４％，萬泰生物

（滬：６０３３９２）升０﹒９％，沃森生物（深：３００１４２）升０﹒８％，國藥股份

（滬：６００５１１）升０﹒６％，上海醫藥（滬：６０１６０７）升０﹒４％。生產連花連花

清瘟膠囊的以岭藥業（深：００２６０３）飆６﹒５％。

美國白宮冠病響應協調員周日（２７日）在美國廣播公司（ＡＢＣ）的節目上表示，中國很

難通過清零政策來遏制病毒，並建議中國確保每個人，特別是老年人接種疫苗。他認為這才是擺

脫病毒的正確途徑。封控和清零很難維持下去。

再過兩天就卸任的美國總統首席醫療顧問福奇，接受全國廣播公司（ＮＢＣ）訪問時也說：

「中國的做法非常非常嚴厲，相當苛刻，沒有任何目的或結果地進行長期封鎖，這對公共衛生來

說是毫無意義的。」福奇認為中國的冠病疫苗效果，不如莫德納、輝瑞、強生等疫苗有效，他也

認為中國政府在實施封控時，似乎也沒有一個「為開放做準備」的良好策略。（ｊｔ）

