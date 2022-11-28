《經濟通通訊社２８日專訊》銀保監官網發布一份落款日期為今年２月１１日的通知指，金

融租賃公司應摒棄「類信貸」經營理念，突出「融物」特色功能；重視租賃物風險緩釋作用，做

精做細租賃物細分市場，逐步提升直接租賃業務在融資租賃業務中的佔比。通知並稱，嚴禁金融

租賃公司將道路、市政管道、水利管道、橋梁、壩、堰、水道、洞，非設備類在建工程、涉嫌新

增地方政府隱性債務以及被處置後可能影響公共服務正常供應的構筑物作為租賃物。

同時，銀保監局要嚴肅查處新增地方政府隱性債務、違規參與置換隱性債務、虛構租賃物、

租賃物低值高買等違法違規行為。



＊進一步開展構筑物租賃業務三年壓降工作＊



這份名為《關於加強金融租賃公司融資租賃業務合規監管有關問題的通知》強調，在

２０２１年業務管控基礎上，進一步開展構筑物租賃業務三年（２０２２－２０２４年）壓降工

作，並優先壓降不符合適格性要求的存量構筑物租賃業務。對不作為、不積極或通過虛假騰挪、

瞞報等形式規避壓降要求以及新增不符合適格性要求構筑物租賃業務的公司，要採取有效監管措

施，確保按計劃完成壓降目標。

文件特別提及，在壓降構筑物租賃業務的同時，繼續嚴控房地產租賃業務，防止「蹺蹺板」

效應。（ｗｌ）

