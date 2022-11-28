《經濟通通訊社２８日專訊》國家統計局將於周三（３０日）公布１１月官方製造業ＰＭＩ

，１１月財新製造業ＰＭＩ則定於周四（１２月１日）發布。據《路透》綜合２７家分析機構的

預估中值顯示，１１月官方製造業ＰＭＩ料進一步下探至４９％，連續兩個月位於榮枯線下方

（１０月官方製造業ＰＭＩ錄４９﹒２％）；另據１７家機構預估中值顯示，１１月財新中國製

造業ＰＭＩ料亦小幅回落至４８﹒９（１０月財新中國製造業ＰＭＩ為４９﹒２）。

摩根大通表示，１１月以來中國新冠疫情持續升溫，儘管中國出台防疫優化２０條，但仍面

臨持續攀升的新增病例與經濟復甦的艱難平衡。考慮到目前疫情形勢，該機構日前將中國四季度

經濟增長預測從之前的５﹒２％下調至２﹒４％。高盛亦指出，考慮到ＧＤＰ均佔中國２﹒５％

的廣州和重慶等主要城市的病例正在增加，清零政策仍在繼續，表明近期中國經濟增長前景存在

下行風險。

國金證券首席經濟學家趙偉稱，１１月工業生產活動有所分化，上游投資需求持續走弱。其

團隊援引高頻數據顯示，１１月第四周建築鋼材成交進一步回落、環比下降７﹒１％，全國鋼鐵

表觀消費量較上周減少５﹒１％，鋼鐵需求延續走弱。不過，在鋼廠盈利率改善的帶動下，鋼鐵

生產邊際好轉，當周全國２４７家鋼廠盈利率持續上行、較上周提升４﹒８個百分點，對應全國

高爐開工率環比回升０﹒７個百分點至７７％。（ｗｌ）

