【ＦＯＣＵＳ】一場「議長訪台」大龍鳳，贏盡全球鎂光燈，卻未能在三個月後加持兩大主

角

－－繼叱吒國會山莊近２０年的佩洛西引退後，迎來１９８９年以來最大地方選舉潰敗的蔡英文

，周六（２６日）宣布辭任民進黨主席。

被美將麥克阿瑟（Ｄｏｕｇｌａｓ ＭａｃＡｒｔｈｕｒ）形容為「永不沉沒航空母艦」的

台灣，在冷清的投票率中再現「嘉義以北一片藍」，本質是折射選民對執政當局種種本末倒置的

厭倦和不滿，卻冥冥中為驚濤駭浪的台海帶來一絲穩定的高氣壓。



＊台北失利，桃園不保＊



四年一度、俗稱「九合一」的台灣地方選舉周末登場，２１個縣市（嘉義市長選舉延後到下

月１８日投票）中，執政的民進黨僅囊括５席（高雄市、台南市、屏東縣、嘉義縣、澎湖縣），

錄創黨以來最差紀錄；在野的國民黨橫掃１３席，更一舉拿下「六都（６個直轄市）」中的台北

、新北、桃園、台中；現任台北市長柯文哲創立的民眾黨，則攻下新竹。

跟２０１８年上一次地方選舉相比，今次國民黨失去２席，多過民進黨的失去１席，且國民

黨選票流失更甚民進黨（４０萬票 ＶＳ １５萬票），何解評論一面倒認為後者遭遇滑鐵盧？

答案用５個字概括就是「由北輸到南」。具體而言，不但六都之一桃園由綠轉藍，附帶同樣

執政８年的新竹、基隆亦失守；在廝殺最激烈的台北，頭頂抗疫英雄光環的前衛福部長陳時中不

敵蔣介石曾孫蔣萬安；即使在深綠的屏東、台南，民進黨得票亦僅分別高出１﹒１萬票、４﹒６

萬票，可謂慘勝。



＊年輕、中間選民厭倦＊



究其原因，看看「六都」錄歷史新低的投票率５９﹒８６％，恐顯示民進黨主打的「為台灣

挺身而出」存亡牌，令選民厭倦，而圍繞參選人論文抄襲醜聞的炒作，更加劇選民疲勞，最終除

了深綠基本盤，來自年輕、中間、理性選民的支持盡失。

選舉前民調就顯示，選民關注的前三大議題分別是經濟、治安、社會福利，政治僅排第四。

事實上，盡管台灣第三季ＧＤＰ按年增４﹒１％高於預期，但作為增長主要動力的出口已連續兩

月錄得負增長（９月、１０月分別跌３﹒１％、６﹒３％），預期１１月將續跌５％至８％。此

外，台灣還面對房價高企、老齡化加劇、低生育率等種種棘手難題，換言之，民進黨高呼「抗中

保台」迴響有限。

今次地方選舉如對民進黨當頭棒喝，雖難就此預言２０２４年大選勝負，但卻或為驚濤駭浪

的台海帶來一絲穩定的高氣壓。國台辦就指，選舉結果反映島內「求和平、求穩定、要過好日子

」的主流民意。



＊反思淪大國衝突棋子＊



值得留意的是，隨著烏克蘭戰火持續，「夾在大國衝突間的棋子」正引發愈來愈反思。繼早

前兩岸圓桌論壇協會民調顯示，逾５６％台灣民眾表態「不願為美國因素而投入戰爭」後，日本

新聞通信調查會的民調亦顯示，高達７４％日本民眾「反對╱傾向反對」日本派自衛隊與美軍聯

手挺台。

另在美國副總統賀錦麗剛結束訪問行程的菲律賓，對於美國將投入６６５０萬美元在當地升

級改造３個軍事基地，菲律賓有團體湧至總統府抗議美國挑釁，指「ＥＤＣＡ（《加強防務合作

協議》，）將實際上使整個菲律賓成為美國的軍事基地。」

此外，對於加拿大政府周日（２７日）發布《印太戰略》，誓言應對「破壞性」的中國，加

拿大商會主席Ｐｅｒｒｉｎ Ｂｅａｔｔｙ就發表聲明稱，印太地區幅員遼闊且多樣化，相關戰

略不可能一刀切，加拿大的優先事項需在國家之間審慎處理。

