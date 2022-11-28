《經濟通通訊社２８日專訊》上周五（２５日）恒指高開１２點，報１７６７３點。最高升
１２點報１７６７３點，最低跌２４８點報１７４１２點。恒指收報１７５７３點，跌８７點或
０﹒４９％。
北水全日淨流入２３﹒１５億元，上日淨流出２４﹒９６億元。北水淨買入最多的個股依次
是盈富基金（０２８００）、中國移動（００９４１）、碧桂園服務（０６０９８）；淨賣出最
多的依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、工商銀行（０１３９８）。
主板成交９４７﹒９８億元增加１０﹒１％。其中港股通成交３８３億元，佔總成交
４０﹒４％。
盈富基金跌０﹒５６％報１７﹒６８元，北水淨買入１４﹒８億元；中國移動升１﹒２７％
報５１﹒８５元，北水淨買入４﹒９億元；碧桂園服務升９﹒０５％報１９﹒０４元，北水淨買
入２﹒９億元。
騰訊控股跌２﹒６４％報２７３元，北水淨賣出６﹒７億元；美團跌１﹒６６％報
１３６﹒６元，北水淨賣出５﹒２億元；工商銀行升１﹒３２％報３﹒８５元，北水淨賣出
１﹒７億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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盈富基金 （０２８００） １４﹒８５
中國移動 （００９４１） ４﹒８９
碧桂園服務 （０６０９８） ２﹒９５
碧桂園 （０２００７） ２﹒６４
萬科企業 （０２２０２） ０﹒８２
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） －６﹒６５
美團 （０３６９０） －５﹒２１
工商銀行 （０１３９８） －１﹒６９
快手 （０１０２４） －１﹒３６
旭輝控股集團 （００８８４） －０﹒１５
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