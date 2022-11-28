《經濟通通訊社２８日專訊》上周五（２５日）恒指高開１２點，報１７６７３點。最高升

１２點報１７６７３點，最低跌２４８點報１７４１２點。恒指收報１７５７３點，跌８７點或

０﹒４９％。

北水全日淨流入２３﹒１５億元，上日淨流出２４﹒９６億元。北水淨買入最多的個股依次

是盈富基金（０２８００）、中國移動（００９４１）、碧桂園服務（０６０９８）；淨賣出最

多的依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、工商銀行（０１３９８）。

主板成交９４７﹒９８億元增加１０﹒１％。其中港股通成交３８３億元，佔總成交

４０﹒４％。

盈富基金跌０﹒５６％報１７﹒６８元，北水淨買入１４﹒８億元；中國移動升１﹒２７％

報５１﹒８５元，北水淨買入４﹒９億元；碧桂園服務升９﹒０５％報１９﹒０４元，北水淨買

入２﹒９億元。

騰訊控股跌２﹒６４％報２７３元，北水淨賣出６﹒７億元；美團跌１﹒６６％報

１３６﹒６元，北水淨賣出５﹒２億元；工商銀行升１﹒３２％報３﹒８５元，北水淨賣出

１﹒７億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

盈富基金 （０２８００） １４﹒８５

中國移動 （００９４１） ４﹒８９

碧桂園服務 （０６０９８） ２﹒９５

碧桂園 （０２００７） ２﹒６４

萬科企業 （０２２０２） ０﹒８２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



淨賣出最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

騰訊控股 （００７００） －６﹒６５

美團 （０３６９０） －５﹒２１

工商銀行 （０１３９８） －１﹒６９

快手 （０１０２４） －１﹒３６

旭輝控股集團 （００８８４） －０﹒１５

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

