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AH股新聞

28/11/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入２３﹒１５億元，買盈富沽騰訊

　　《經濟通通訊社２８日專訊》上周五（２５日）恒指高開１２點，報１７６７３點。最高升
１２點報１７６７３點，最低跌２４８點報１７４１２點。恒指收報１７５７３點，跌８７點或
０﹒４９％。
　　北水全日淨流入２３﹒１５億元，上日淨流出２４﹒９６億元。北水淨買入最多的個股依次
是盈富基金（０２８００）、中國移動（００９４１）、碧桂園服務（０６０９８）；淨賣出最
多的依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、工商銀行（０１３９８）。
　　主板成交９４７﹒９８億元增加１０﹒１％。其中港股通成交３８３億元，佔總成交
４０﹒４％。
　　盈富基金跌０﹒５６％報１７﹒６８元，北水淨買入１４﹒８億元；中國移動升１﹒２７％
報５１﹒８５元，北水淨買入４﹒９億元；碧桂園服務升９﹒０５％報１９﹒０４元，北水淨買
入２﹒９億元。
　　騰訊控股跌２﹒６４％報２７３元，北水淨賣出６﹒７億元；美團跌１﹒６６％報
１３６﹒６元，北水淨賣出５﹒２億元；工商銀行升１﹒３２％報３﹒８５元，北水淨賣出
１﹒７億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　盈富基金　　（０２８００）　　　　　１４﹒８５
　　中國移動　　（００９４１）　　　　　　４﹒８９
　　碧桂園服務　（０６０９８）　　　　　　２﹒９５
　　碧桂園　　　（０２００７）　　　　　　２﹒６４
　　萬科企業　　（０２２０２）　　　　　　０﹒８２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　－６﹒６５
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　－５﹒２１
　　工商銀行　　　（０１３９８）　　　　　－１﹒６９
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　－１﹒３６
　　旭輝控股集團　（００８８４）　　　　　－０﹒１５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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