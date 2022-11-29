《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》國務院聯防聯控機制發布會今日召開，國

家衛健委醫療應急司司長郭燕紅表示，重點加強對檢測機構包括第三方檢測機構的監管。下一步

將持續加大監管力度，對於出具虛假檢測報告這樣的一些嚴重的違法行為，堅決依法依規嚴肅處

理。她又表示，居民自採核酸是一種新的探索，但應注意規範性、有效性和安全性。



＊持續整治層層加碼＊



國家疾控局監督一司司長程有全指出，近期群眾反映的問題主要不是針對疫情防控本身，而

是集中在防控措施簡單化、層層加碼、「一刀切」、忽視群眾訴求等方面。有的地方隨意擴大管

控區域和人員範圍、一封了之，有的封控後長時間不解封，有的地方未經批准、動不動就「靜默

」。當前，各地已經成立了整治層層加碼工作專班，聯防聯控機制綜合組每天都在進行調度，對

於各地網民、人民群眾反映的各種問題，進行積極有效的回應，並轉交給有關地方予以推動解決

。



＊長期封控必須予以糾偏和避免＊



程有全又表示，長期封控不僅極大影響人民群眾的正常生產生活秩序，還容易造成焦慮情緒

，引發生活困難，這種情況必須予以糾偏和避免。原則上高風險區一般以單元、樓棟為單位劃定

，不得隨意擴大。要及時通過核酸篩查和疫情研判，快封快解。對風險人員的判定要以現場流調

為依據，不得通過時空伴隨擴大範圍，造成大面積的「誤傷」，最大限度降低因疫情給群眾帶來

的不便。

