《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２９日上海專電》植信投資研究院今日在滬發布最新的中國

財富指數報告，根據今年９月、１０月對家庭資產規模至少５００萬元（人民幣．下同）以上的

中國居民做所的調研顯示，本期中國財富指數為１０２，較上一期（半年前）下降８個百分點，

但仍在景氣臨界線１００以上，表明居民家庭管理財富的需求雖然大幅下降，但依然良好，投資

風格向偏謹慎方向轉變。

分項指數皆有下降，家庭財富指數１１８，較上期下降７個百分點，居民財富的保值壓力繼

續增大；資產配置指數９０，較上期下降９個百分點且連續兩期低於１００臨界線，表明整體投

資風險偏好顯著降低；投資收益指數１０２，較上期下降８個百分點，流動資產收益大幅縮水；

投資信心指數１０８，較上期下降７個百分點，表明美國聯儲局加息、全球經濟放緩等問題持續

對投資信心產生負面影響。

報告指出，在受國內外複雜經濟形勢影響、資本市場波動加劇的情況下，金融投資收益減少

是導致城市家庭收入下降的最主要原因，這在總資產２０００萬元以上的高淨值家庭收入影響最

大，因其持有金融資產比重較高。同樣因為宏觀經濟的不確定性，受訪的居民家庭顯著提升低風

險資產配置如儲蓄或現金，在高風險資產如股票和公募基金上的配置明顯減少。

展望２０２３年，投資者對各類資產走勢的樂觀預期較上一期有所下降。受訪的家庭對公募

基金投資仍持謹慎態度，不足四成投資者預計明年會投資公募基金，而願意投資公募基金的人會

選擇「固收＋」產品；近四成受訪者表示明年會投資信託產品，這主要得益於信託產品較高的穩

定收益，其中以高淨值家庭和激進型投資者為主。

