《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２９日上海專電》植信投資研究院今日在滬發布的報告顯示

，投資者對房地產投資偏謹慎。據調查，有４０％受訪者或將在２０２３年出售房產變現，轉投

流動資產，一定規模的房產出售可能會對局部市場價格走勢產生短期擾動；不過選擇持有房產的

投資者比例為４８％，仍高於選擇出售的比例４０％，因資產等級相對較弱的受訪者更願意選擇

持有房產，而資金實力較多的受訪者傾向於出售不動產增加流動性資產比例。

由於近來金融支持房地產政策頻出，受訪者對房地產金融資產多了一分信心。有三成受訪者

對２０２３年的地產股和房地產ＥＴＦ比較感興趣，其中，一線城市和資產規模相對較高的受訪

者信心更足。當前二級市場房地產股票市盈率處於歷史較低水平，安全邊際較高，也獲得了投資

者的廣泛關注。

植信投資研究院院長連平表示，目前金融支持房地產的力度不小，為房企創造了融資環境。

不過，房地產市場要企穩還取決於銷售情況，銷售會帶來回款，這在房地產公司的資金來源中佔

比達到３０％左右。現在來看，疫情對房地產銷售仍有影響，因此接下來還需要加大力度推動房

地產銷售回升，從房產投資、房價的表現來看，明年二季度中旬之後可能會企穩。

