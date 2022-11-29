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AH股新聞

29/11/2022 17:24

《駐滬專電》植信：明年二季度中旬後樓市可能會企穩

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２９日上海專電》植信投資研究院今日在滬發布的報告顯示
，投資者對房地產投資偏謹慎。據調查，有４０％受訪者或將在２０２３年出售房產變現，轉投
流動資產，一定規模的房產出售可能會對局部市場價格走勢產生短期擾動；不過選擇持有房產的
投資者比例為４８％，仍高於選擇出售的比例４０％，因資產等級相對較弱的受訪者更願意選擇
持有房產，而資金實力較多的受訪者傾向於出售不動產增加流動性資產比例。
　　由於近來金融支持房地產政策頻出，受訪者對房地產金融資產多了一分信心。有三成受訪者
對２０２３年的地產股和房地產ＥＴＦ比較感興趣，其中，一線城市和資產規模相對較高的受訪
者信心更足。當前二級市場房地產股票市盈率處於歷史較低水平，安全邊際較高，也獲得了投資
者的廣泛關注。
　　植信投資研究院院長連平表示，目前金融支持房地產的力度不小，為房企創造了融資環境。
不過，房地產市場要企穩還取決於銷售情況，銷售會帶來回款，這在房地產公司的資金來源中佔
比達到３０％左右。現在來看，疫情對房地產銷售仍有影響，因此接下來還需要加大力度推動房
地產銷售回升，從房產投資、房價的表現來看，明年二季度中旬之後可能會企穩。

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