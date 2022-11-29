《經濟通通訊社２９日專訊》深高速（００５４８）（滬：６００５４８）公布，今年１０
月梅觀高速路費收入為１１２３﹒５萬元（人民幣．下同），日均收入３７﹒５萬元；機荷東段
路費收入為４８４０﹒３萬元，日均１６１﹒３萬元；機荷西段路費收入為３５４８﹒９萬元，
日均１１８﹒３萬元；沿江項目路費收入為３４８６﹒３萬元；日均１１６﹒２萬元。（ｒｈ）
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29/11/2022 17:45
《國企紅籌》深高速１０月梅觀高速路費收入１１２４萬元人幣
《經濟通通訊社２９日專訊》深高速（００５４８）（滬：６００５４８）公布，今年１０
月梅觀高速路費收入為１１２３﹒５萬元（人民幣．下同），日均收入３７﹒５萬元；機荷東段
路費收入為４８４０﹒３萬元，日均１６１﹒３萬元；機荷西段路費收入為３５４８﹒９萬元，
日均１１８﹒３萬元；沿江項目路費收入為３４８６﹒３萬元；日均１１６﹒２萬元。（ｒｈ）
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