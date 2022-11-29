《經濟通通訊２９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同蒙古國總統呼日勒蘇赫舉行會談

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國家主席習近平２８日在人民大會堂同來華進行國事訪問的蒙古國總統呼日勒蘇赫舉行會談。習

近平指，面對不穩定性不確定性日益上升的國際環境，中方願同蒙方推動中蒙全面戰略夥伴關係

行穩致遠，更好造福兩國人民。



中證監出台調整優化房企股權融資五項措施

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恢復涉房上市公司併購重組及配套融資、恢復涉房上市公司再融資、調整完善房地產企業境外市

場上市政策、進一步發揮ＲＥＩＴｓ盤活房企存量資產作用、積極發揮私募股權投資基金作用，

中證監２８日宣布，調整優化涉房企業五項股權融資措施，即日起施行。



財政金融政策落地見效，鞏固經濟回穩向上基礎

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多位專家認為，全年收官在即，各方面對實體經濟支持力度仍在不斷加大，加大信貸支持力度、

推動重大項目加快建設、促進房地產市場健康發展??隨著財政金融綜合舉措全面落地見效，經

濟恢復態勢將進一步得到鞏固。





《上海證券報》



習近平同蒙古國總統呼日勒蘇赫舉行會談

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國家主席習近平２８日在人民大會堂同來華進行國事訪問的蒙古國總統呼日勒蘇赫舉行會談。習

近平指，面對不穩定性不確定性日益上升的國際環境，中方願同蒙方推動中蒙全面戰略夥伴關係

行穩致遠，更好造福兩國人民。



中證監：恢復上市房企和涉房上市公司再融資

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中證監新聞發言人２８日答記者問時表示，中證監決定在股權融資方面調整優化五項措施，支持

房地產市場平穩健康發展。自發布之日起施行。



銀保監會壓降構築物租賃業務

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銀保監會２８日發布《關於加強金融租賃公司融資租賃業務合規監管有關問題的通知》，以引導

金融租賃公司找准市場定位、實現差異化發展，提升業務合規性和穩健性。





《證券時報》



習近平同蒙古國總統呼日勒蘇赫舉行會談

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國家主席習近平２８日在人民大會堂同來華進行國事訪問的蒙古國總統呼日勒蘇赫舉行會談。習

近平指，面對不穩定性不確定性日益上升的國際環境，中方願同蒙方推動中蒙全面戰略夥伴關係

行穩致遠，更好造福兩國人民。



中證監：調整優化五項措施，支持房企股權融資

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中證監昨日發布施行支持房地產企業股權融資的五項調整優化措施，包括恢復涉房上市公司併購

重組及配套融資，恢復上市房企和涉房上市公司再融資，調整完善房地產企業境外市場上市政策

，發揮ＲＥＩＴｓ盤活房企存量資產作用等。



鏖戰個人養老金帳戶營銷，銀行鉚足幹勁花式攬客

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近日，?釀許久的個人養老金制度正式在３６個先行城市或地區落地，首批２３家帳戶行聞聲起

跑。銀行個金部人士、分支行客戶經理紛紛開始做「開戶送現金紅包」、「開戶送福利」、「開

戶送積分」等各種營銷。（ｌｃ）

