《經濟通通訊社２９日專訊》中信建投分析指出，市場反彈動能衰減，存量博弈特徵顯著。

人行降準助力「穩增長」，減少流動性壓力支持信貸投放，「弱現實」下後續價格型工具或值得

期待。

短期焦點在政策線索。年末穩增長訴求提升，風格或往穩增長鏈條相關板塊輪動。地產融資

支持政策頻繁出台，市場對前期「保項目不保主體」的悲觀預期有所糾偏。「金融十六條」出台

，國有大行紛紛響應積極授信超萬億，優質房企率先受益；疊加流動性邊際寬松，推動穩增長鏈

條基本面，尤其是銀行地產悲觀預期修復。

分析復盤同處相似經濟基本面環境、同為去庫期的２０１１－２０１２、２０１４－

２０１５、２０１８及２０２１年，整體四季度呈現的特徵為逆周期資產明顯佔優，以四季度月

度收益均值表現計，穩定類板塊（地產銀行公用交運）＞ＴＭＴ（傳媒通信電子）＞中游製造及

可選消費。

對應到今年行業表現上，同樣在經濟預期不明朗加之當年高景氣賽道景氣預期基本反應背景

下，短期風格或往「穩增長」方向輪動。從長期政策導向上看，高水平科技自立自強或將成為中

長期投資主線。（ｄｗ）



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