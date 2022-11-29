《神州經脈》內地多座城市接連出現針對現行防疫政策的抗議活動，有人喊出「不要核酸要

自由」等口號，對當局管治帶來罕見的挑戰，外界憧憬在社會壓力下，政府會放鬆防疫限制，市

場今日盤中以升市表達憧憬。惟國務院聯防聯控機制於下午舉行新聞發布會，稱近期群眾反映的

問題，主要不是針對防控本身，而是集中在防控措施簡單化、層層加碼、「一刀切」、忽視群眾

訴求。要求封控管理要快封快解、應解盡解，減少因疫情給群眾帶來的不便。

樓市利好接二連三，中國政府呵護岌岌可危的房地產行業，發出「第三支箭」全面放開房企

融資，加高地產業槓桿以渡過即將面臨的償債潮，同時變相放水讓市場增加流動性。

金融市場狂歡，地產、金融、白酒等受資本炒作的板塊暴漲，拉動滬綜指全日飆升

２﹒３１％，是接近一個月來最大單日升幅，收報３１４９﹒７５點突破三千一，深成指飆

２﹒４％，創業板指升１﹒７８％。

交投受刺激，兩市全日成交９６８１億元（人民幣．下同），按日飆升２７﹒７％，外資循

陸股通淨流入９８﹒０６億元，創近半月以來新高。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 為支持房地產行業，中證監決定在股權融資方面調整優化５項措施，包括恢復涉房上市公

司併購重組及配套融資、恢復上市房企和涉房上市公司再融資、調整完善房地產企業境外市場上

市政策、進一步發揮ＲＥＩＴｓ盤活房企存量資產作用、積極發揮私募股權投資基金作用，並自

即日起施行。專家分析，該政策明確支持房地產股權融資，實質上射出了「第三支箭」。另據外

電引述知情人士透露，中債信用增進公司對房企發行擔保債券的抵押物要求亦有所放鬆。知情人

士表示，要求放鬆後，房企發債的抵押物可以是酒店，或者新開業的商場，且同樣的抵押物估值

將獲得更高的融資額，抵押率有時可高於５０％。此外，中國恒大（０３３３３）公布，以

７５﹒４３億元出售深圳商業地予深圳安居，料虧損１﹒６３億元。該集團指，其流動性問題對

該土地開發和建設進度造成負面影響。恒大地產集團於深交所公布，擬將「２０恒大０３」回售

部分債券的兌付日再展期半年至２０２３年６月５日。



２﹒ 在連升多日後，內地昨日（２８日）新增本土陽性個案稍見回落，本土確診加無症狀感染

合計３８４２１宗，暫重回４萬宗以下，按日減少４％。疫情重災區重慶市當日新增本土陽性

８７９２例，較前一日回落近一成，此前連三日升勢暫止。上海衛健委通報，２８日上海新增本

土確診病例２０例和無症狀感染者１５８例；當日合計新增陽性１７８例，較前日升逾兩成，創

５月２６日以來新高。上海迪士尼重開僅四日後再度暫停運。北京２８日新增９５７例本土確診

病例和３４２９例無症狀感染者。面對中國今年來最嚴厲的疫情封控措施，美國駐中國大使館

２８日罕見地發布聲明，呼籲在中國的美國公民為可能發生的隔離與家庭成員分離，預先儲備好

１４天的藥物、飲水和食物。



３﹒ 國務院聯防聯控機制於下午舉行新聞發布會，印發《加強老年人新冠病毒疫苗接種工作方

案》。其中提出堅持「應接盡接」原則，方案指出，６０歲以上人群疫苗第一劑接種率已超過

９０％，但還需要繼續做好６０－７９歲，特別是８０歲以上人群全程接種和加強免疫工作。各

地可以選派診療和接種經驗豐富的醫務人員組建接種小分隊，為失能和半失能的老年人提供上門

接種服務。並指要加強定點醫院的建設，特別是提升綜合救治能力和多學科診療水平，提高重症

救治的能力。衛健委發言人米鋒回應《路透社》提問關於內地出現抗議活動，當局會否重新考慮

疫情應對政策時表示，疫情發生以來，中國政府一直根據病毒變異的特點和臨床治療的實踐認識

，邊防控、邊研究、邊總結、邊調整。對於防控措施，當局一直在研究，不斷在調整，最大程度

保護人民利益，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。



４﹒ 內地新型冠狀病毒疫情嚴峻，但相比起疫情，形勢更危急的是內地市民已對現行的防疫措

施產生抵觸情緒，層層加碼、沒有規範的長時間封控措施，而部分方艙醫院環境惡劣且人多雜亂

，更不能安排家人同住。在民怨不斷升級之際，國務院聯防聯控機制於下午舉行新聞發布會，稱

近期群眾反映的問題，主要不是針對防控本身，而是集中在防控措施簡單化、層層加碼、「一刀

切」、忽視群眾訴求。國家疾控局要求，封控管理要快封快解、應解盡解，減少因疫情給群眾帶

來的不便；疫情發生地要在有效防止疫情外溢前提下穩妥安排人員疏散，目的地不得拒絕接受滯

留人員返回；並持續加大對核酸檢測機構監管力度。中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上被

問及各地發生示威活動時表示，中國政府始終貫徹動態清零總方針，因時因勢調整優化防控舉措

並強調中國公民享有的合法權利依法得到充分保障，但同時任何權利和自由都要在法律的框架內

行使。



５﹒ 針對美國將於近期啟動對華３０１關稅復審，中國貿促會新聞發言人孫曉２９日稱，望美

方全面聽取各方意見，公平公正開展調查。他表示，自２０１８年美方對中國３６００億美元出

口產品徵收３０１關稅以來，不僅嚴重破壞了中美之間正常的經貿交往，而且給美國製造商、工

人和消費者帶來更大成本壓力，還導致了不公平競爭。本次復審應成為美方停止這一損人不利己

行徑的良機。美國先後自２０１８年７月和８月起分兩批對從中國進口的商品加徵２５％關稅，

兩項行動原定於今年７月６日和８月２３日結束。５月３日，美國貿易代表辦公室宣布將啟動對

相關行動的法定復審程序。復審程序已啟動逾半年，美方仍未有正式結果，換言之加徵關稅的措

施仍在延續。中國方面，國務院關稅稅則委員會決定，自２０２２年１２月１日至２０２３年５

月３１日，對相關商品繼續不加徵中方為反制美３０１措施所加徵的關稅。清單包括９２類商品

，飛機自動駕駛系統的零件、自動駕駛儀用零件及附件、純電動汽車或插電式混合動力汽車用鋰

離子蓄電池系統等都在清單內。



６﹒ 美國聯儲局主席鮑威爾即將於當地時間周三（３０日）發表講話。外間認為，他的發言將

鞏固聯儲局即將於下月調低加息幅度的預期。不過，聯儲局高層卻率先重申鷹派立場，推動美元

從紐約早盤的跌勢中回升，最新報１０６﹒６４。市場避險情緒升溫，人民幣中間價連跌三日，

創近三周新低；人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早跟隨低開１０２點子，其後進一步失守

７﹒２１關低見７﹒２１１６，午後市場憧憬國務院發布會或放寬防疫限制，匯價最多反彈

４６９點高見７﹒１５３０，尾盤升幅稍為收窄，收報７﹒１６６３漲３３６點，結束兩連跌。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現飆７９０點子，報７﹒１６９０。



７﹒ 英國首相辛偉誠發表上任後首次外交政策演說。他在演說中明確表示，英國與中國合作的

黃金時代已經結束，英國必須發展新的對華策略，但不能採取冷戰的方式。辛偉誠形容，中國對

英國利益和價值觀構成系統性挑戰，而且變得更加尖?，認為以往保守黨政府期望推動中國進行

社會和政治改革是天真。但他同時強調，必須承認中國在國際事務的重要性，包括全球經濟穩定

和氣候變化等，因此不應採取冷戰的言論或態度。



８﹒ 南部戰區新聞發言人田軍里表示，１１月２９日，美「錢斯洛斯維爾」號導彈巡洋艦未經

中國政府批准，非法闖入中國南沙島礁鄰近海域，中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力進行跟

蹤監視並予以警告驅離。美國海軍發聲明指中方說法錯誤，是中國連串歪曲美方合法海上行動的

最新一次，指出錢斯洛斯維爾號導彈巡洋艦依據國際法執行航行自由行動，美國正為所有國家捍

衛在國際法允許的地方飛行、航行和作業的權利。（ｄｗ）

