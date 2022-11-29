《鍾之日記》１１月２９日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



國務院聯防聯控機制下午３時舉行新聞發布會，此前有傳將會進一步放鬆防疫限制，市場今

日盤中以升市表達憧憬。不過衛健委官員在記者會上並未提及任何放寬防疫封控措施，僅稱持續

整治層層加碼、避免長期封控、加強檢測機構監管等，並未從政策上作出改變，部分股民利用傳

聞炒作打開了逃生門，但深受封控之苦的群眾卻仍未能打開小區的大門。

防疫限制放寬傳聞炒出加上地產股政策利好，金融市場狂歡，拉動滬綜指全日飆升

２﹒３１％，是接近一個月來最大單日升幅，收報３１４９﹒７５點突破三千一，深成指飆

２﹒４％，創業板指升１﹒７８％。交投受刺激，兩市全日成交９６８１億元人民幣，按日飆升

２７﹒７％，外資循陸股通淨流入９８﹒０６億元人民幣，創近半月以來新高。



＊大升９００點，恒指回歸萬八＊



１１月期指今日結算，恒指高開２６０點，報１７５５８。午後升幅持續擴大，最終重上

１８０００關，恒生指數收報１８２０４，升９０６點或升５﹒２４％，主板成交

１６６７﹒５７億元。恒生科技指數收報３６９５，升２６２點或升７﹒６６％。

藍籌股幾近全線上揚，中國平安（０２３１８）升１２﹒９％，京東集團（０９６１８）升

１０﹒９％，百度（０９８８８）升９％，阿里健康（００２４１）升９﹒７％，阿里

（０９９８８）升９﹒１％，網易（０９９９９）走高８％。



＊第三支箭發射，內房允抬槓桿＊



中國政府為救岌岌可危的房地產行業，發出「第三支箭」全面放開房企融資。中證監出台了

五項措施，最關鍵措施在於恢復涉房上市公司併購重組及配套融資，允許符合條件的房地產企業

重組上市，另恢復上市房企和涉房上市公司再融資，以及完善房地產企業境外市場上市政策等。

內地發展商將於今年末明年初迎來一波償債潮，若處理不善則有可能讓債務危機蔓延，從而

引發出爛尾樓、業主斷貸、樓市下行、銀行壞帳、中國信貸市場惡化等一系列風險事件。暫時容

許地產公司推高槓桿借新還舊，當局希望地產公司將債務問題的期限延長，提供一個軟著陸的機

會。

不過新措施相當於讓內房行業回到「房住不炒」之前的融資環境，借新還舊或成飲鳩止渴，

因為發展商借貸成本必定上升，要回收更多流動性償還更多債務，只要樓價上行才可實現。不過

目前內地疫情防控形勢嚴峻，生產及消費等經濟活動被踩剎車，外資擔憂防控措施持續將供應鏈

搬離中國，群眾的「六個錢包」能否托得起搖搖欲墜的樓市，仍然是一個疑問。

無論如何，內房股今日大狂歡，保利置業集團（００１１９）坐火箭升１５﹒５％，寶龍地

產（０１２３８）上漲１５﹒４％，萬科企業（０２２０２）升１３﹒６％，時代中國控股

（０１２３３）升１３﹒１％，富力地產（０２７７７）漲１２﹒８％，中國金茂

（００８１７）升１０﹒１％。



＊谷長者打針，疫苗股開心＊



國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制綜合組印發《加強老年人新冠病毒疫苗接種

工作方案》。其中提出，堅持「應接盡接」原則，加快提升８０歲以上人群接種率，繼續提高

６０－７９歲人群接種率。

方案指出，６０歲以上人群疫苗第一劑接種率已超過９０％，但還需要繼續做好６０－７９

歲，特別是８０歲以上人群全程接種和加強免疫工作。根據國內外真實世界研究和臨床試驗數據

，結合中國老年人群疫苗接種實際，第一劑次加強免疫與全程接種時間間隔調整為３個月以上。

內地加快長者疫苗接種率，疫苗股集體揚，康希諾（０６１８５）抽升６﹒２％，三葉草生

物（０２１９７）升近６％，復星醫藥（０２１９６）漲４﹒９％，中生製藥（０１１７７）升

４﹒４％，國藥（０１０９９）升２﹒９％。



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