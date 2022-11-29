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AH股新聞

29/11/2022 09:45

《Ａ股焦點》內地放開房地產行業融資，平保Ａ漲４％建行Ａ升１％

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中國政府為救岌岌可危的房地產行業，發出「第三支箭」全面
放開房企融資。中證監出台五項措施，最關鍵措施在於恢復涉房上市公司併購重組及配套融資，
允許符合條件的房地產企業重組上市，另恢復上市房企和涉房上市公司再融資以及完善房地產企
業境外市場上市政策等。「第三支箭」或可幫助房地產行業渡過未來兩個月面臨的償債潮，改善
當前信貸環境。
　　內地金融股集體拉漲，保險股升最多，中國平安（滬：６０１３１８）飆４﹒１％，中國人
壽（滬：６０１６２８）升３％，新華保險（滬：６０１３３６）升１﹒９％，中國人保
（滬：６０１３１９）升１﹒１％；
　　券商股方面，廣發証券（深：０００７７６）升２﹒３％，中銀證券（滬：６０１６９６）
升２％，中信証券（滬：６０００３０）升１﹒４％，長城證券（深：００２９３９）升
１﹒３％，中國銀河（滬：６０１８８１）、華泰證券（滬：６０１６８８）升１﹒１％。
　　四大行方面，建設銀行（滬：６０１９３９）升１﹒１％，工商銀行（滬：６０１３９８）
升０﹒５％，農業銀行（滬：６０１２８８）揚０﹒４％，中國銀行（滬：６０１９８８）升
０﹒３％。（ｅｙ）

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