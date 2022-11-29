《經濟通通訊社２９日專訊》樓市「第三支箭」終射出，中證監２８日發布優化房企股權融
資５項措施，包括恢復涉房上市公司併購重組及配套融資、恢復上市房企和涉房上市公司再融資
，與境內Ａ股政策保持一致，恢復以房地產為主業、以及主業非房地產業務的涉房Ｈ股上市公司
的再融資。與此同時，據《彭博》報道，中債信用增進公司對房企發行擔保債券的抵押物要求亦
有所放鬆，房企發債的抵押物可以是酒店，或者新開業的商場，且同樣的抵押物估值將獲得更高
的融資額，抵押率有時可高於５０％。
上市房地產企業再融資、併購重組等重要「功能」恢復，地產股受激勵掀漲停潮，中國武夷
（深：０００７９７）、中交地產（深：０００７３６）、光大嘉寶（滬：６００６２２）、京
能置業（滬：６００７９１）、信達地產（滬：６００６５７）、陽光股份
（深：０００６０８）、南國置業（深：００２３０５）開盤漲停。天房發展
（滬：６００３２２）揚６﹒８８％，萬科Ａ（深：０００００２）漲５﹒３％，濱江集團
（深：００２２４４）漲４﹒９％。
中金公司指，房企股權融資政策優化調整是里程碑式進展。政策意圖旨在盤活存量、防範風
險，維護房地產市場平穩健康發展。當前行業供需兩側政策已全面轉向支持與呵護，供給側從「
第一支箭」銀行信貸支持、「第二支箭」債券融資幫扶到「第三支箭」股權融資鬆綁層層突破，
工具全面、力度積極，有助於行業信用端困難紓解和流動性整體優化，對於短期提振市場信心和
中長期促進基本面企穩均有助益。
＊分析：國企和頭部房企率先復甦＊
中郵證券認為，股權融資是穩融資的「第三支箭」，將改善資產負債表，起到降槓桿、增加
流動性、降低融資成本、提高期限匹配度等作用。天風證券指出，隨著再融資支持力度提升，政
策累積效應有望在疫情緩和的趨勢下放大房地產行業復甦彈性。投資邏輯將由「高負債、高槓桿
、高周轉」轉向「高能級、高信用、高品質」，具有更優秀信用資質及資源儲備的國企和頭部房
企有望率先受益於行業復甦。（ｄｗ）
【「嘉」點獎賞】睇節目學兩性關係知識，仲賞你M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼！► 了解詳情