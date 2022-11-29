《經濟通通訊社２９日專訊》樓市「第三支箭」終射出，中證監２８日發布優化房企股權融

資５項措施，包括恢復涉房上市公司併購重組及配套融資、恢復上市房企和涉房上市公司再融資

，與境內Ａ股政策保持一致，恢復以房地產為主業、以及主業非房地產業務的涉房Ｈ股上市公司

的再融資。與此同時，據《彭博》報道，中債信用增進公司對房企發行擔保債券的抵押物要求亦

有所放鬆，房企發債的抵押物可以是酒店，或者新開業的商場，且同樣的抵押物估值將獲得更高

的融資額，抵押率有時可高於５０％。

上市房地產企業再融資、併購重組等重要「功能」恢復，地產股受激勵掀漲停潮，中國武夷

（深：０００７９７）、中交地產（深：０００７３６）、光大嘉寶（滬：６００６２２）、京

能置業（滬：６００７９１）、信達地產（滬：６００６５７）、陽光股份

（深：０００６０８）、南國置業（深：００２３０５）開盤漲停。天房發展

（滬：６００３２２）揚６﹒８８％，萬科Ａ（深：０００００２）漲５﹒３％，濱江集團

（深：００２２４４）漲４﹒９％。

中金公司指，房企股權融資政策優化調整是里程碑式進展。政策意圖旨在盤活存量、防範風

險，維護房地產市場平穩健康發展。當前行業供需兩側政策已全面轉向支持與呵護，供給側從「

第一支箭」銀行信貸支持、「第二支箭」債券融資幫扶到「第三支箭」股權融資鬆綁層層突破，

工具全面、力度積極，有助於行業信用端困難紓解和流動性整體優化，對於短期提振市場信心和

中長期促進基本面企穩均有助益。



＊分析：國企和頭部房企率先復甦＊



中郵證券認為，股權融資是穩融資的「第三支箭」，將改善資產負債表，起到降槓桿、增加

流動性、降低融資成本、提高期限匹配度等作用。天風證券指出，隨著再融資支持力度提升，政

策累積效應有望在疫情緩和的趨勢下放大房地產行業復甦彈性。投資邏輯將由「高負債、高槓桿

、高周轉」轉向「高能級、高信用、高品質」，具有更優秀信用資質及資源儲備的國企和頭部房

企有望率先受益於行業復甦。（ｄｗ）

