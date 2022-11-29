《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》銀保監２８日發布《關於加強金融租賃公

司融資租賃業務合規監管有關問題的通知》，重點對構築物租賃業務進行規範，要求金融租賃公

司在三年過渡期內，分階段壓降構築物租賃業務，防止租賃業務異化為「類信貸」工具。

從《通知》具體內容來看，銀保監明確划定了構築物租賃業務範圍，提出金融租賃公司在開

展相關業務時，其構築物需具備所有權完整且可轉移、可處置、非公益性和具備經濟價值等前期

條件；《通知》還划定了業務「禁區」，嚴禁將道路、市政管道、水利管道、橋梁、壩、堰、水

道、洞，非設備類在建工程、涉嫌新增地方政府隱性債務以及被處置後可能影響公共服務正常供

應的構築物作為租賃物。



＊２０２２年壓降構築物租賃業務餘額的２５％＊



根據要求，金融租賃公司還需穩妥控制相關業務規模。《通知》明確，金融租賃公司在三年

（２０２２－２０２４年）的過渡期內，分階段壓降構築物租賃業務，並優先考慮壓降不符合適

格性標準的構築物租賃業務。其中，２０２２年的壓降目標為：單家金融租賃公司壓降額不低於

該公司２０２１年末構築物租賃業務餘額的２５％。

據了解，２０２１年監管部門就已對構築物租賃業務進行了管控。《通知》顯示，對未完成

２０２１年管控目標的公司，應限制其新開展構築物租賃業務，且在２５％壓降比例基礎上適度

提高壓降要求，並採取監管評級扣分等措施。

《通知》明確，金融租賃公司要準確把握市場定位和功能定位，摒棄「類信貸」經營理念，

突出「融物」特色功能，與傳統銀行業務實現差異互補。為防止租賃業務異化為「類信貸」工具

，銀保監會將部署開展融資租賃業務合規性專項現場檢查，嚴肅查處新增地方政府隱性債務、違

規參與置換隱性債務、虛構租賃物、租賃物低值高買等違法違規行為。

