《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯

控機制綜合組印發《加強老年人新冠病毒疫苗接種工作方案》。其中提出，堅持「應接盡接」原

則，加快提升８０歲以上人群接種率，繼續提高６０－７９歲人群接種率。



＊老人一劑次加強免疫與全程接種時間間隔調整為３個月以上＊



方案指出，６０歲以上人群疫苗第一劑接種率已超過９０％，但還需要繼續做好６０－７９

歲，特別是８０歲以上人群全程接種和加強免疫工作。根據國內外真實世界研究和臨床試驗數據

，結合中國老年人群疫苗接種實際，第一劑次加強免疫與全程接種時間間隔調整為３個月以上。



＊加強免疫疫苗選擇＊



工作方案提出，所有已獲批開展加強免疫接種的疫苗及組合均可用於第一劑次加強免疫，組

合如下：

２劑滅活疫苗＋１劑滅活疫苗（國藥中生北京公司、武漢公司、北京科興中維、深圳康泰、

醫科院生物醫學研究所等５款已獲批附條件上市或緊急使用的滅活疫苗均可組合使用）；

２劑滅活疫苗＋１劑康希諾肌注式重組新冠病毒疫苗（５型腺病毒載體）；

２劑滅活疫苗＋１劑康希諾吸入用重組新冠病毒疫苗（５型腺病毒載體）

２劑滅活疫苗＋１劑重組蛋白疫苗（可任選智飛龍科馬重組新冠病毒疫苗（ＣＨＯ細胞）、

珠海麗珠重組新冠病毒融合蛋白（ＣＨＯ細胞）疫苗）；

１劑康希諾肌注式重組新冠病毒疫苗（５型腺病毒載體）＋１劑康希諾肌注式重組新冠病毒

疫苗（５型腺病毒載體）。

１劑康希諾肌注式重組新冠病毒疫苗（５型腺病毒載體）＋１劑康希諾吸入用重組新冠病毒

疫苗（５型腺病毒載體）。（ｃｔ）

