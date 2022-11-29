《經濟通通訊社２９日專訊》中國房地產市場再迎支持政策，中國證監會出台支持房企五項

措施，包括恢復涉房上市公司併購重組及配套融資、恢復上市房企和涉房上市公司再融資等。花

旗發表報告指出，取消再融資的禁令，更有利於Ａ股上市公司，因香港上市內房再融資一直不需

中國證監會批准。有關政策是對行業流動性的又一個重大積極支撐，便於引入新的戰略投資者，

唯一不利的地方或是市場化定價。

花旗認為，看到明顯的政策方向轉變和支持行業的決心，特別是在信貸方面。建議Ａ股關注

：保利發展（滬：６０００４８）、金地集團（滬：６００３８３）、新城控股

（滬：６０１１５５）、招商蛇口（深：００１９７９）等；港股關注萬科（０２２０２）、碧

桂園（０２００７）、龍湖（００９６０）、新城發展（０１０３０）、遠洋集團

（０３３７７）、時代中國（０１２３３）等。（ｃｔ）



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