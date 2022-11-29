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AH股新聞

29/11/2022 13:56

【內房困局】花旗：再融資禁令取消有利Ａ股房企，關注保利金地等

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中國房地產市場再迎支持政策，中國證監會出台支持房企五項
措施，包括恢復涉房上市公司併購重組及配套融資、恢復上市房企和涉房上市公司再融資等。花
旗發表報告指出，取消再融資的禁令，更有利於Ａ股上市公司，因香港上市內房再融資一直不需
中國證監會批准。有關政策是對行業流動性的又一個重大積極支撐，便於引入新的戰略投資者，
唯一不利的地方或是市場化定價。
　　花旗認為，看到明顯的政策方向轉變和支持行業的決心，特別是在信貸方面。建議Ａ股關注
：保利發展（滬：６０００４８）、金地集團（滬：６００３８３）、新城控股
（滬：６０１１５５）、招商蛇口（深：００１９７９）等；港股關注萬科（０２２０２）、碧
桂園（０２００７）、龍湖（００９６０）、新城發展（０１０３０）、遠洋集團
（０３３７７）、時代中國（０１２３３）等。（ｃｔ）
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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