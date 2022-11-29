《經濟通通訊社２９日專訊》騰訊在微信公眾號公布，騰訊控股（００７００）與蔚來汽車

（０９８６６）簽署合作協議。雙方將在智能駕駛地圖、自動駕駛雲、數字生態社區等領域展開

深度合作。

騰訊將圍繞標準地圖、車道級地圖與高精地圖「三圖合一」的地圖數據體系，幫助蔚來實現標准

導航與高精導航無縫融合的人車共駕創新體驗。

騰訊將提供雲計算能力，為自動駕駛從研發到運營所需要的大規模數據存儲、運算和模型訓

練提供算力，並支持多種計算引擎，助力蔚來進一步釋放數據價值，加速自動駕駛研發落地。。

此外，依托騰訊豐富的數字內容生態和座艙雲服務，雙方還將合力打造端雲一體化的車載服

務平台，並拓展更豐富的場景化用戶服務和蔚來社區生態。

蔚來創始人、董事長李斌表示，此次戰略合作的簽約，將促進雙方資源高效整合，在智能座

艙應用、自動駕駛等核心技術領域深度合作，為用戶提供超越期待的產品體驗。

騰訊公司總裁劉熾平表示，希望助力蔚來在創新發展的道路上創造更多成就，共同為中國新

能源汽車產業發展貢獻自己的力量。目前，圍繞智能出行，就車聯網、自動駕駛、雲、位置服務

、出行服務等領域，騰訊已與１００多家車企和出行科技公司達成合作。（ｃｔ）

