《經濟通通訊社２９日專訊》上海銀行（滬：６０１２２９）與仁恒置地、杭州濱江房產集

團（深：００２２４４）２８日簽署戰略合作協議，將為仁恒置地、濱江集團各提供人民幣

２００億元的意向性綜合授信額度，包括但不限於房地產開發貸款、個人住房按揭貸款、併購貸

款、銀行保函、債券承銷和投資等。（ｄｗ）

