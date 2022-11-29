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AH股新聞

29/11/2022 09:36

【內房困局】上海銀行為仁恒置地、濱江集團提供意向融資２００億

　　《經濟通通訊社２９日專訊》上海銀行（滬：６０１２２９）與仁恒置地、杭州濱江房產集
團（深：００２２４４）２８日簽署戰略合作協議，將為仁恒置地、濱江集團各提供人民幣
２００億元的意向性綜合授信額度，包括但不限於房地產開發貸款、個人住房按揭貸款、併購貸
款、銀行保函、債券承銷和投資等。（ｄｗ）

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