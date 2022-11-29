《經濟通通訊社２９日專訊》早前有消息指，作為樓市風向標的多個深圳前海網紅豪宅樓盤

，包括萬科（０２２０２）（深：０００００２）旗下頤城臻灣悅以及天健

（深：００００９０）旗下悅灣府，將在限價基礎上大幅打折降價攬客，折價幅度在八折左右。

隨後天健最新發布聲明否認傳聞，稱不打折銷售，不採取非正當手段惡性競爭。

傳聞指，萬科臻灣悅毛坯限價１０﹒５萬╱平方米，推３２１套建面約１０８－１６７平方

米的４房住宅，單套總價立減７０－１６０萬後，折後單價８﹒２４萬╱平方米起；天健悅灣府

，毛坯限價９﹒２萬╱平方米，推６２６套住宅建面約１１３－１６４㎡的３－４房，折後

７﹒８２萬╱平方米起。遠低於此前前海樓盤１０萬╱平方米以上的均價，價格創近兩年新低。



＊深圳前海天健發聲明：天健悅灣府項目不打折銷售＊



深圳前海天健今日發布聲明，公司開發的天健悅灣府項目即將開盤，針對近期市場上關於本

項目會有打折行為的不實言論，公司承諾絕不採取非正當手段惡性競爭，也不存在謠言所散播的

開盤後進行降價的計劃和可能，嚴格執行《商品房銷售明碼標價規定》《深圳市房地產市場監管

辦法》等相關規定。（ｄｗ）

