《經濟通通訊社２９日專訊》內地呵護樓市「第三支箭」發出，中證監２８日發布優化房企

股權融資５項措施，上市房地產企業再融資、併購重組等重要「功能」被恢復。中信建投證券房

地產行業首席分析師竺勁稱，允許借殼上市與再融資，助力央國企做大做強，同時有助於減輕民

營企業的流動性壓力。自２０１６年至今無房企成功借殼上市，本次政策恢復涉房房企重組上市

，再次打開閘門，有利於在上市公司體系外擁有存量房地產資產的企業，將體外資產注入，做大

上市公司淨資產和規模，盤活存量資產。

同時，恢復房企再融資，募集資金可以用於補充流動資金、償還債務，有助於進一步減輕當

前房企資金壓力，促進其健康發展。此外分析指，通過股權融資募集資金，也有助於「保交樓」

政策的落地。

中證監２８日發布優化房企股權融資５項措施，包括恢復涉房上市公司併購重組及配套融資

、恢復上市房企和涉房上市公司再融資，與境內Ａ股政策保持一致，恢復以房地產為主業、以及

主業非房地產業務的涉房Ｈ股上市公司的再融資。與此同時，據《彭博》報道，中債信用增進公

司對房企發行擔保債券的抵押物要求亦有所放鬆，房企發債的抵押物可以是酒店，或者新開業的

商場，且同樣的抵押物估值將獲得更高的融資額，抵押率有時可高於５０％。（ｄｗ）

