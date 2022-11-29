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AH股新聞

29/11/2022 12:00

【新冠肺炎】澳門向內地遊客開放自費接種復必泰疫苗

　　《經濟通通訊社２９日專訊》內媒報道，復星醫藥（０２１９６）（滬：６００１９６）提
供的復必泰二價疫苗在澳門特區落地，澳門部分醫院接待內地遊客自費接種。
　　根據澳門科大醫院公布的最新安排，澳門非本地居民自費復必泰ｍＲＮＡ新冠疫苗接種服務
自２０２２年１１月１日起已正式運營，接種費用按接種年齡層略有差異，價格在１３６０港幣
至１６５０港幣間，疫苗供應商為雅各臣藥業（香港）有限公司。（ｄｗ）

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