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AH股新聞

29/11/2022 14:07

《數字人幣》廣東開通多渠道數字人民幣繳稅服務

　　《經濟通通訊社２９日專訊》國家稅務總局廣東省稅務局和工商銀行廣東省分行２９日表示
，雙方正致力於打造「數幣＋稅收」服務模式，至１１月２５日在廣州成功完成首筆通過電子稅
務局渠道的數字人民幣繳稅業務，已逐步建成多渠道支持任意運營機構數字人民幣錢包支付稅費
款的應用場景。（ｄｗ）

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