《經濟通通訊社２９日專訊》國家稅務總局廣東省稅務局和工商銀行廣東省分行２９日表示

，雙方正致力於打造「數幣＋稅收」服務模式，至１１月２５日在廣州成功完成首筆通過電子稅

務局渠道的數字人民幣繳稅業務，已逐步建成多渠道支持任意運營機構數字人民幣錢包支付稅費

款的應用場景。（ｄｗ）

