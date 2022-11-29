《經濟通通訊社２９日專訊》在股價跌至１５００元（人民幣．下同）大關之際，貴州茅台

（滬：６００５１９）放大招，派發２７５億元的特別分紅。此外，控股股東還將以不低於

１０％、不高於２０％的分紅所得對公司股票進行增持。貴州茅台今早高開，目前漲３﹒３％，

報１５６０元。

值得注意的是，貴州茅台此次分紅為其上市以來首次實施特別分紅，也是年內第二次進行分

紅。加上年中分紅的２７２億元，本年度貴州茅台合計分紅逼近５５０億元，如此大手筆派現，

在Ａ股市場比較罕見，同時也創下貴州茅台分紅歷史新高。

在貴州茅台宣布特別分紅的同時，其控股股東茅台集團及其全資子公司茅台技術開發公司也

宣布，將利用部分特別分紅資金增持貴州茅台股票，金額不低於１５﹒４７億元，不高於

３０﹒９４億元的股票。

市場分析人士指出，相對於Ａ股部分吝嗇分紅的公司而言，貴州茅台在正常分紅的基礎上還

巨額實施特別分紅，其意義不僅僅只在分紅的金額本身，更是在引領Ａ股新的分紅模式。另有市

場人士指，特別分紅和集團增持計劃，也是茅台力挺股份公司長期穩定發展的最佳佐證，也看出

茅台希望股東在收到分紅後繼續用於增持茅台，做資本市場長期主義的堅守者。（ｊｔ）

