《經濟通通訊社２９日專訊》國務院聯防聯控機制今日下午３時將舉行新聞發布會，市場寄
望在多地發生反清零抗議事件後，當局可能放鬆防疫限制。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）
今早低開後曾穿７﹒２１關，受上述消息帶動，匯價一度反彈４１３點高見７﹒１５８６，目前
仍漲４０５點報７﹒１５９４。離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現飆７９２點子，報７﹒１６８８
。
國務院聯防聯控機制即將舉行的新聞發布會主題為「落細落實防控措施，有效抓好疫情處置
」，國家衛生健康委、國家疾控局相關司局負責人和中國疾控中心專家將出席發布會，並回答媒
體提問。ＲＢＣ Ｃａｐｉｔａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ亞洲外匯策略主管Ａｌｖｉｎ Ｔａｎ表示
，人們相當期待出台放開措施。
另外，交易員表示，中國再發出房地產融資政策「第三支箭」，市場對房企風險憂慮繼續緩
解，這也有助於提振經濟復甦預期，利好人民幣市場情緒。
中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒１９８９，較上個交易日跌３７２點子，
錄三連貶，創１１月１０日以來近三周新低，上個交易日報７﹒１６１７。（ｊｔ）
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