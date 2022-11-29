《經濟通通訊社２９日專訊》內地電商平台拼多多三季報優預期，該季集團錄得收入為
３５５億元（人民幣．下同），同比增長６５﹒１％。美國通用會計準則下（Ｎｏｎ－
ＧＡＡＰ），歸屬於普通股股東的淨利潤為１０５﹒９億元，同比增逾５﹒４倍。不過拼多多財
務副總裁劉珺在業績電話會議上承認，三季度臨時帳面利潤增加具有偶發性，主要受到多項項目
延期等偶發性因素的影響，不能完整反映公司的實際生產經營情況，未來伴隨項目逐漸重啟及投
入復位，帳面盈利將不可持續。劉珺不建議投資者將本季度的帳面利潤作為公司未來盈利情況的
參考。
拼多多董事長兼首席執行官陳磊在業績會上表示，當前行業競爭激烈，短期投資被動減少或
影響平台長期競爭力。拼多多仍有很多不足的地方，公司將進一步加大科技創新投入，推動農業
科技普惠與供給側升級，踏實創造長期價值。
財報數據顯示，拼多多三季度運營費用為１７６﹒５億元，佔收入的比例從去年同期的
５９﹒６％下降至本季度的４９﹒７％。其中營銷費用為１４０﹒５億元，同比增長３９﹒８％
；研發費用為２７億元，同比增長１１﹒４％。（ｗｌ）
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