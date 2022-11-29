《經濟通通訊社２９日專訊》內地電商平台拼多多三季報優預期，該季集團錄得收入為

３５５億元（人民幣．下同），同比增長６５﹒１％。美國通用會計準則下（Ｎｏｎ－

ＧＡＡＰ），歸屬於普通股股東的淨利潤為１０５﹒９億元，同比增逾５﹒４倍。不過拼多多財

務副總裁劉珺在業績電話會議上承認，三季度臨時帳面利潤增加具有偶發性，主要受到多項項目

延期等偶發性因素的影響，不能完整反映公司的實際生產經營情況，未來伴隨項目逐漸重啟及投

入復位，帳面盈利將不可持續。劉珺不建議投資者將本季度的帳面利潤作為公司未來盈利情況的

參考。

拼多多董事長兼首席執行官陳磊在業績會上表示，當前行業競爭激烈，短期投資被動減少或

影響平台長期競爭力。拼多多仍有很多不足的地方，公司將進一步加大科技創新投入，推動農業

科技普惠與供給側升級，踏實創造長期價值。

財報數據顯示，拼多多三季度運營費用為１７６﹒５億元，佔收入的比例從去年同期的

５９﹒６％下降至本季度的４９﹒７％。其中營銷費用為１４０﹒５億元，同比增長３９﹒８％

；研發費用為２７億元，同比增長１１﹒４％。（ｗｌ）

