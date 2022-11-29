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AH股新聞

29/11/2022 09:28

《Ａ股行情》滬指高開反彈０﹒６％近三千一，官媒稱要落實二十條

　　《經濟通通訊社２９日專訊》內地多市過度封控引發民眾不滿上街抗議，《人民日報》今日
再以署名仲音發表評論文章，稱要堅持第九版防控方案及落實二十條優化措施，引發外界對官方
抗疫態度放寬的憧憬。
　　中國政府為救岌岌可危的房地產行業，發出「第三支箭」全面放開房企融資。中證監出台五
項措施，包括恢復涉房上市公司併購重組及配套融資、恢復上市房企和涉房上市公司再融資、調
整完善房地產企業境外市場上市政策、進一步發揮ＲＥＩＴｓ盤活房企存量資產作用、積極發揮
私募股權投資基金作用，並自即日起施行。
　　滬深股市今早高開，滬綜指開市反彈０﹒５７％，報３０９６﹒１１點逼近三千一，深綜指
低開０﹒４３％，地產股開市即飆超過半成，白酒股漲超過３％，電信股走低。
　　在連升多日後，內地昨日（２８日）新增本土陽性個案稍見回落，本土確診加無症狀感染合
計３８４２１宗，暫重回４萬宗以下，按日減少４％。疫情重災區重慶市當日新增本土陽性
８７９２例，較前一日回落近一成，此前連三日升勢暫止。　　
　　人民銀行進行８００億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場有２０億元逆回購到期
，即今日淨投放７８０億元。中信證券首席經濟學家明明提出，１２月份盡管不存在流動性缺口
，但考慮到財政支出往往集中在月末，且存在銀行年末考核壓力，因此不排除部分時點資金面收
緊的可能。（ｅｙ）

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