《經濟通通訊社２９日專訊》內地多市過度封控引發民眾不滿上街抗議，《人民日報》今日

再以署名仲音發表評論文章，稱要堅持第九版防控方案及落實二十條優化措施，引發外界對官方

抗疫態度放寬的憧憬。

中國政府為救岌岌可危的房地產行業，發出「第三支箭」全面放開房企融資。中證監出台五

項措施，包括恢復涉房上市公司併購重組及配套融資、恢復上市房企和涉房上市公司再融資、調

整完善房地產企業境外市場上市政策、進一步發揮ＲＥＩＴｓ盤活房企存量資產作用、積極發揮

私募股權投資基金作用，並自即日起施行。

滬深股市今早高開，滬綜指開市反彈０﹒５７％，報３０９６﹒１１點逼近三千一，深綜指

低開０﹒４３％，地產股開市即飆超過半成，白酒股漲超過３％，電信股走低。

在連升多日後，內地昨日（２８日）新增本土陽性個案稍見回落，本土確診加無症狀感染合

計３８４２１宗，暫重回４萬宗以下，按日減少４％。疫情重災區重慶市當日新增本土陽性

８７９２例，較前一日回落近一成，此前連三日升勢暫止。

人民銀行進行８００億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場有２０億元逆回購到期

，即今日淨投放７８０億元。中信證券首席經濟學家明明提出，１２月份盡管不存在流動性缺口

，但考慮到財政支出往往集中在月末，且存在銀行年末考核壓力，因此不排除部分時點資金面收

緊的可能。（ｅｙ）

