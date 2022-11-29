《經濟通通訊社２９日專訊》為救岌岌可危的房地產行業，中國政府發出「第三支箭」全面

放開房企融資，換言之加高地產業槓桿，以渡過即將面臨的償債潮，同時變相放水讓市場增加流

動性。金融市場狂歡，地產、金融、白酒等受資本炒作的板塊暴漲，拉動滬綜指半日飆升

２﹒２１％，報３１４６﹒５１點，深成指同升２﹒１７％，創業板指升１﹒４８％。

資本市場開派對，資金循陸股通淨流出超過８１億元（人民幣．下同），兩市半日成交

５７６５億元，較上日（２９日）同時段成交大增１５％。

內地多市過度封控引發民眾不滿上街抗議，《人民日報》今日再以署名仲音發表評論文章，

稱要堅持第九版防控方案及落實二十條優化措施，引發外界對官方抗疫態度放寬的憧憬。與此同

時中國政府把眼光投向這兩年賺到盆滿鉢滿的核酸檢測機構，官媒評論文章指，核酸檢測亂象叢

生，社會公眾對此反映強烈，已經到了非重典不能止亂的時候。



＊逾３０地產股漲停，銀行股亦飆＊



中證監出台五項措施救內房，最關鍵措施在於恢復涉房上市公司併購重組及配套融資，允許

符合條件的房地產企業重組上市，另恢復上市房企和涉房上市公司再融資以及完善房地產企業境

外市場上市政策等。有評論認為，新措施相當於讓內房行業回到「房住不炒」之前的融資環境，

繼續借新還舊，不過借貸成本必定上升，所以未來地產業能否軟著陸，要視乎群眾的「六個錢包

」能否托得起現在搖搖欲墜的樓市。

房企短期困境看似解決，地產股遇上近來少見的漲停潮，萬科Ａ（深：０００００２）、金

地集團（滬：６００３８３）、新城控股（滬：６０１１５５）、中華企業

（滬：６００６７５）、中交地產（深：０００７３６）、天房發展（滬：６００３２２）、大

悅城（深：００００３１）等超過３０隻個股漲停，國營背景房企保利發展

（滬：６０００４８）同升９﹒１％。

「第三支箭」或可幫助房地產行業渡過未來兩個月面臨的償債潮，並改善當前信貸環境，同

時為市場帶來流動性，銀行股同飆，平安銀行（深：０００００１）、寧波銀行

（深：００２１４２）、青島銀行（深：００２９４８）集體漲停，招商銀行

（滬：６０００３６）同升９﹒１％；四大行方面，建設銀行（滬：６０１９３９）升２﹒２％

，工商銀行（滬：６０１３９８）升１﹒９％，中國銀行（滬：６０１９８８）升１﹒３％，農

業銀行（滬：６０１２８８）揚０﹒７％。



＊百日死守終放寬，新疆板塊漲＊



嚴重火災事件導致烏魯木齊輿情升級，當地終於宣布放寬防疫措施，有限度解除超過１００

天的封控。烏魯木齊昨日起恢復城市公共交通運營，及低風險區營業場所的生產經營活動。至於

居民出行方面，居住地和工作地均為低風險區的黨政機關、企事業單位工作人員，從今日起可在

向社區報備之後點對點上下班，上班期間不堂食、下班後不聚會、路途中不前往高風險區，嚴格

做到閉環管理。

新疆板塊Ａ股走高，西域旅遊（深：３００８５９）漲７﹒２％，天潤乳業

（滬：６００４１９）升５﹒６％，天山股份（深：０００８７７）走高５﹒２％，德新科技

（滬：６０３０３２）升４﹒６％，德展健康（深：０００８１３）升３﹒１％，西部建設

（深：００２３０２）升３％。（ｅｙ）

