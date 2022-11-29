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AH股新聞

29/11/2022 15:07

《Ａ股行情》憧憬防疫放寬外資湧入，滬指收漲２﹒３％地產股狂歡

　　《經濟通通訊社２９日專訊》國務院聯防聯控機制於今日下午３時舉行新聞發布會，央視新
聞並將全程直播，有傳將會進一步放鬆防疫限制，市場今日盤中以升市表達憧憬。內地多座城市
接連出現針對現行防疫政策的抗議活動，有人喊出「不要核酸要自由」等口號，對當局管治帶來
罕見的挑戰，外界憧憬在社會壓力下，政府會放鬆防疫限制。
　　利好接二連三，中國政府為救岌岌可危的房地產行業，發出「第三支箭」全面放開房企融資
，加高地產業槓桿以渡過即將面臨的償債潮，同時變相放水讓市場增加流動性。金融市場狂歡，
地產、金融、白酒等受資本炒作的板塊暴漲，拉動滬綜指全日飆升２﹒３１％，是接近一個月來
最大單日升幅，收報３１４９﹒７５點突破三千一，深成指飆２﹒４％，創業板指升１﹒７８％

　　交投受刺激，兩市全日成交９６８１億元（人民幣．下同），按日飆升２７﹒７％，外資循
陸股通淨流入９８﹒０６億元，創近半月以來新高。
　
＊地產股大狂歡，四大行齊升＊
　
　　中證監出台五項措施救內房，最關鍵措施在於恢復涉房上市公司併購重組及配套融資，允許
符合條件的房地產企業重組上市，另恢復上市房企和涉房上市公司再融資以及完善房地產企業境
外市場上市政策等。有評論認為，新措施相當於讓內房行業回到「房住不炒」之前的融資環境，
繼續借新還舊，不過借貸成本必定上升，所以未來地產業能否軟著陸，要視乎群眾的「六個錢包
」能否托得起現在搖搖欲墜的樓市。
　　房企短期困境看似解決，地產股遇上近來少見的漲停潮，萬科Ａ（深：０００００２）、金
地集團（滬：６００３８３）、新城控股（滬：６０１１５５）、中華企業
（滬：６００６７５）、中交地產（深：０００７３６）、天房發展（滬：６００３２２）、大
悅城（深：００００３１）等３７隻個股漲停，國營背景房企保利發展（滬：６０００４８）漲
９﹒６％。
　　「第三支箭」或可幫助房地產行業渡過未來兩個月面臨的償債潮，並改善當前信貸環境，同
時為市場帶來流動性，銀行股同飆，平安銀行（深：０００００１）、寧波銀行
（深：００２１４２）漲停，招商銀行（滬：６０００３６）同升９﹒１％；四大行方面，建設
銀行（滬：６０１９３９）升２﹒２％，工商銀行（滬：６０１３９８）升１﹒９％，中國銀行
（滬：６０１９８８）升１％，農業銀行（滬：６０１２８８）揚０﹒７％。
　
＊關注防疫記者會，旅遊疫苗股拉漲＊
　
　　關注國務院記者會釋放利好，旅遊股連續第二日急漲，華僑城Ａ（深：００００６９）、桂
林旅遊（深：０００９７８）、雲南旅遊（深：００２０５９）、九華旅遊
（滬：６０３１９９）、天目湖（滬：６０３１３６）集體漲停；新疆省會烏魯木齊今日起放寬
防疫政策，群眾向社區報備後可外出上班，西域旅遊（深：３００８５９）升９﹒２％。
　　同樣憧憬防疫政策變動的還有新冠疫苗概念股，康希諾（滬：６８８１８５）飆１２﹒１％
，萬泰生物（滬：６０３３９２）升７﹒３％，復星醫藥（滬：６００１９６）升４﹒７％，智
飛生物（深：３００１２２）走高３％。（ｅｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３８４８﹒４２　　＋３﹒０９　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３１４９﹒７５　　＋２﹒３１　　　　４３９１﹒０３　　
　　深證綜合指數　　２０１６﹒２２　　＋２﹒１４　　　　５２９０﹒１６　　
　　上證Ｂ股指數　　　２９１﹒６３　　＋１﹒４６　　　　　２﹒２０　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１３８﹒１４　　＋１﹒７０　　　　　０﹒８９　　　　
　　上證１８０指數　８２６４﹒８１　　＋３﹒２９　　　　　　　　　　　　　
　　上證３８０指數　５８３１﹒５３　　＋１﹒４８　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１１０８９﹒０１　＋２﹒４０　　　　　　　　　　　　　
　　中小創新指數　　２３５４﹒２１　　＋１﹒４７　　　　　　　　　　　　　
　　深圳創業板指數　２３３９﹒７９　　＋１﹒７８　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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