《經濟通通訊社２９日專訊》國務院聯防聯控機制於今日下午３時舉行新聞發布會，央視新

聞並將全程直播，有傳將會進一步放鬆防疫限制，市場今日盤中以升市表達憧憬。內地多座城市

接連出現針對現行防疫政策的抗議活動，有人喊出「不要核酸要自由」等口號，對當局管治帶來

罕見的挑戰，外界憧憬在社會壓力下，政府會放鬆防疫限制。

利好接二連三，中國政府為救岌岌可危的房地產行業，發出「第三支箭」全面放開房企融資

，加高地產業槓桿以渡過即將面臨的償債潮，同時變相放水讓市場增加流動性。金融市場狂歡，

地產、金融、白酒等受資本炒作的板塊暴漲，拉動滬綜指全日飆升２﹒３１％，是接近一個月來

最大單日升幅，收報３１４９﹒７５點突破三千一，深成指飆２﹒４％，創業板指升１﹒７８％

。

交投受刺激，兩市全日成交９６８１億元（人民幣．下同），按日飆升２７﹒７％，外資循

陸股通淨流入９８﹒０６億元，創近半月以來新高。



＊地產股大狂歡，四大行齊升＊



中證監出台五項措施救內房，最關鍵措施在於恢復涉房上市公司併購重組及配套融資，允許

符合條件的房地產企業重組上市，另恢復上市房企和涉房上市公司再融資以及完善房地產企業境

外市場上市政策等。有評論認為，新措施相當於讓內房行業回到「房住不炒」之前的融資環境，

繼續借新還舊，不過借貸成本必定上升，所以未來地產業能否軟著陸，要視乎群眾的「六個錢包

」能否托得起現在搖搖欲墜的樓市。

房企短期困境看似解決，地產股遇上近來少見的漲停潮，萬科Ａ（深：０００００２）、金

地集團（滬：６００３８３）、新城控股（滬：６０１１５５）、中華企業

（滬：６００６７５）、中交地產（深：０００７３６）、天房發展（滬：６００３２２）、大

悅城（深：００００３１）等３７隻個股漲停，國營背景房企保利發展（滬：６０００４８）漲

９﹒６％。

「第三支箭」或可幫助房地產行業渡過未來兩個月面臨的償債潮，並改善當前信貸環境，同

時為市場帶來流動性，銀行股同飆，平安銀行（深：０００００１）、寧波銀行

（深：００２１４２）漲停，招商銀行（滬：６０００３６）同升９﹒１％；四大行方面，建設

銀行（滬：６０１９３９）升２﹒２％，工商銀行（滬：６０１３９８）升１﹒９％，中國銀行

（滬：６０１９８８）升１％，農業銀行（滬：６０１２８８）揚０﹒７％。



＊關注防疫記者會，旅遊疫苗股拉漲＊



關注國務院記者會釋放利好，旅遊股連續第二日急漲，華僑城Ａ（深：００００６９）、桂

林旅遊（深：０００９７８）、雲南旅遊（深：００２０５９）、九華旅遊

（滬：６０３１９９）、天目湖（滬：６０３１３６）集體漲停；新疆省會烏魯木齊今日起放寬

防疫政策，群眾向社區報備後可外出上班，西域旅遊（深：３００８５９）升９﹒２％。

同樣憧憬防疫政策變動的還有新冠疫苗概念股，康希諾（滬：６８８１８５）飆１２﹒１％

，萬泰生物（滬：６０３３９２）升７﹒３％，復星醫藥（滬：６００１９６）升４﹒７％，智

飛生物（深：３００１２２）走高３％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３８４８﹒４２ ＋３﹒０９

上證綜合指數 ３１４９﹒７５ ＋２﹒３１ ４３９１﹒０３

深證綜合指數 ２０１６﹒２２ ＋２﹒１４ ５２９０﹒１６

上證Ｂ股指數 ２９１﹒６３ ＋１﹒４６ ２﹒２０

深證Ｂ股指數 １１３８﹒１４ ＋１﹒７０ ０﹒８９

上證１８０指數 ８２６４﹒８１ ＋３﹒２９

上證３８０指數 ５８３１﹒５３ ＋１﹒４８

深證成份指數 １１０８９﹒０１ ＋２﹒４０

中小創新指數 ２３５４﹒２１ ＋１﹒４７

深圳創業板指數 ２３３９﹒７９ ＋１﹒７８

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