《經濟通通訊社２９日專訊》上證１８０指數半日升３﹒２４％，報８２６１﹒１８點，上

證３８０指數半日升１﹒３１％，報５８２１﹒７８點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘４６３﹒７２億元，用５６﹒２８

億元或１０﹒８％。

上市房地產企業再融資、併購重組等重要「功能」恢復，地產股受激勵掀漲停潮，光大嘉寶

（滬：６００６２２）、京能置業（滬：６００７９１）、信達地產（滬：６００６５７）、

天房發展（滬：６００３２２）升一成漲停。中金公司指，房企股權融資政策優化調整是里程碑

式進展。

中國政府為救岌岌可危的房地產行業，發出「第三支箭」全面放開房企融資。內地金融股集

體拉漲，保險股升最多，中國平安（滬：６０１３１８）飆８﹒３％，中國人壽

（滬：６０１６２８）升７﹒６％，新華保險（滬：６０１３３６）升６﹒５％，中國人保

（滬：６０１３１９）升２﹒８％。

銀行股全線走強，招商銀行（滬：６０００３６）飆９﹒１％，興業銀行

（滬：６０１１６６）升７﹒５％，中信銀行（滬：６０１９９８）升５﹒６％，郵儲銀行

（滬：６０１６５８）升４﹒３％，浦發銀行（滬：６０００００）升３﹒１％，工商銀行

（滬：６０１３９８）升１﹒９％，中國銀行（滬：６０１９８８）升１﹒３％，交通銀行

（滬：６０１３２８）升１﹒１％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

