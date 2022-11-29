《經濟通通訊社２９日專訊》上證１８０指數半日升３﹒２４％，報８２６１﹒１８點，上
證３８０指數半日升１﹒３１％，報５８２１﹒７８點。
半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘４６３﹒７２億元，用５６﹒２８
億元或１０﹒８％。
上市房地產企業再融資、併購重組等重要「功能」恢復，地產股受激勵掀漲停潮，光大嘉寶
（滬：６００６２２）、京能置業（滬：６００７９１）、信達地產（滬：６００６５７）、
天房發展（滬：６００３２２）升一成漲停。中金公司指，房企股權融資政策優化調整是里程碑
式進展。
中國政府為救岌岌可危的房地產行業，發出「第三支箭」全面放開房企融資。內地金融股集
體拉漲，保險股升最多，中國平安（滬：６０１３１８）飆８﹒３％，中國人壽
（滬：６０１６２８）升７﹒６％，新華保險（滬：６０１３３６）升６﹒５％，中國人保
（滬：６０１３１９）升２﹒８％。
銀行股全線走強，招商銀行（滬：６０００３６）飆９﹒１％，興業銀行
（滬：６０１１６６）升７﹒５％，中信銀行（滬：６０１９９８）升５﹒６％，郵儲銀行
（滬：６０１６５８）升４﹒３％，浦發銀行（滬：６０００００）升３﹒１％，工商銀行
（滬：６０１３９８）升１﹒９％，中國銀行（滬：６０１９８８）升１﹒３％，交通銀行
（滬：６０１３２８）升１﹒１％。
滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）
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