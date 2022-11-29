《經濟通通訊社２９日專訊》上證１８０指數今日收升３﹒２９％，報８２６４﹒８１點，

上證３８０指數收升１﹒４８％，報５８３１﹒５３點。

國務院聯防聯控機制今日下午３時將舉行新聞發布會，外界憧憬在多地發生反清零抗議事件

後，當局可能放鬆防疫限制，酒店餐飲股大升，金陵飯店（滬：６０１００７）漲停，同慶樓

（滬：６０５１０８）飆８﹒４％，錦江酒店（滬：６００７５４）升５﹒４％，首旅酒店

（滬：６００２５８）升４﹒９％。

政府為救岌岌可危的房地產行業，發出「第三支箭」全面放開房企融資。內地金融股集體拉

漲，保險股升最多，中國平安（滬：６０１３１８）飆８﹒１％，中國人壽

（滬：６０１６２８）升７﹒２％，新華保險（滬：６０１３３６）升６﹒２％，中國人保

（滬：６０１３１９）升２﹒３％。

上市房地產企業再融資、併購重組等重要「功能」恢復，地產股受激勵掀漲停潮，光大嘉寶

（滬：６００６２２）、京能置業（滬：６００７９１）、信達地產（滬：６００６５７）、

天房發展（滬：６００３２２）升一成漲停。中金公司指，房企股權融資政策優化調整是里程碑

式進展。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

