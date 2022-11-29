《經濟通通訊社２９日專訊》深證成指半日升２﹒１７％，報１１０６４﹒２５點，深證中

小創新指數半日升１﹒２４％，報２３４８﹒８９點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘４９３﹒１３億元，用２６﹒８７

億元或５﹒２％。

輿情升級，烏魯木齊終於宣布放寬防疫措施，有限度解除超過１００天的封控。烏魯木齊昨

日起恢復城市公共交通運營，及低風險區營業場所的生產經營活動。新疆板塊Ａ股走高，西域旅

遊 （深：３００８５９）漲７﹒２％，天山股份（深：０００８７７）走高５﹒２％，德展健

康（深：０００８１３）升３﹒１％。

貴州茅台首次派發２７５億元人民幣的特別分紅，加上控股股東將所得現金紅利，對茅台進

行增持。此舉有利穩定市場信心，白酒股跟隨走強，瀘州老窖（深：０００５６８）升５﹒１％

，五糧液（深：０００８５８）走高３﹒７％，酒鬼酒（深：０００７９９）升３﹒３％，洋河

股份（深：００２３０４）揚近３％。

據《路透》引述知情人士消息稱，特斯拉計劃改進Ｍｏｄｅｌ ３車型，以降低生產成本並

提升該款車型的吸引力。特斯拉概念股走勢分化，三花智控（深：００２０５０）挫４﹒６％，

天齊鋰業（深：００２４６６）升０﹒５％，贛鋒鋰業（深：００２４６０）升１﹒２％，寧德

時代（深：３００７５０）升１﹒４％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

