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AH股新聞

29/11/2022 15:16

《深股通》深成指收升２﹒４％，中小創新指升１﹒４７％

　　《經濟通通訊社２９日專訊》深證成指今日收升２﹒４％，報１１０８９﹒０１點，深證中
小創新指數收升１﹒４７％，報２３５４﹒２１點。
　　國務院聯防聯控機制今日下午３時將舉行新聞發布會，備受外界關注，新冠檢測概念股走強
，樂普醫療（深：３００００３）升１﹒１％，新產業（深：３００８３２）升２﹒４％，上海
萊士（深：００２２５２）升１﹒７％，
魚躍醫療（深：００２２２３）升５﹒２％，華測檢測（深：３０００１２）升３﹒４％，九安
醫療（深：００２４３２）抽升６﹒９％。
　　輿情升級，烏魯木齊終於宣布放寬防疫措施，有限度解除超過１００天的封控。烏魯木齊昨
日起恢復城市公共交通運營，及低風險區營業場所的生產經營活動。新疆板塊Ａ股走高，西域旅
遊　（深：３００８５９）漲９﹒２％，天山股份（深：０００８７７）走高逾５％，德展健康
（深：０００８１３）升３﹒６％。
　　貴州茅台首次派發２７５億元人民幣的特別分紅，加上控股股東將所得現金紅利，對茅台進
行增持。此舉有利穩定市場信心，白酒股跟隨反彈，瀘州老窖（深：０００５６８）升７﹒３％
，五糧液（深：０００８５８）走高逾５％，酒鬼酒（深：０００７９９）升３﹒８％，洋河股
份（深：００２３０４）揚２﹒９％。
　　深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｊｔ）

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