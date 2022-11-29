《經濟通通訊社２９日專訊》西安公共資源交易中心近日發布成交公示顯示，比亞迪

（０１２１１）（深：００２５９４）成功受讓西安高科集團持有的西沃客車１００％股權，成

交價格為１﹒６６億元（人民幣．下同），成交公示期至１１月２９日。

西沃客車成立於１９９４年３月，由西飛工業集團和沃爾沃客車對等出資組建。

比亞迪Ａ股現升０﹒３％，２４５﹒８元人幣；Ｈ股彈１﹒２％，１７４﹒８港元。

（ｊｔ）



