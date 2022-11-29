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AH股新聞

29/11/2022 10:24

《Ａ股焦點》比亞迪Ａ微升，斥１﹒７億拿下西沃客車１００％股權

　　《經濟通通訊社２９日專訊》西安公共資源交易中心近日發布成交公示顯示，比亞迪
（０１２１１）（深：００２５９４）成功受讓西安高科集團持有的西沃客車１００％股權，成
交價格為１﹒６６億元（人民幣．下同），成交公示期至１１月２９日。
　　西沃客車成立於１９９４年３月，由西飛工業集團和沃爾沃客車對等出資組建。
　　比亞迪Ａ股現升０﹒３％，２４５﹒８元人幣；Ｈ股彈１﹒２％，１７４﹒８港元。
（ｊｔ）
　　

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