《經濟通通訊社２９日專訊》企查查ＡＰＰ顯示，近日，上海金地金澧實業發展有限公司成
立，法定代表人為馮家生，註冊資本２億元人民幣，經營範圍包含：物業管理；品牌管理；稅務
服務；財務咨詢等。企查查股權穿透顯示，該公司由金地集團（滬：６００３８３）、深圳市金
地物業管理有限公司間接共同持股。
Ａ場地產板塊受政策利好影響大漲，金地集團現飆７﹒８％，報１２﹒２２元人民幣。
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29/11/2022 10:58
《Ａ股焦點》金地集團飆８％，斥２億人幣於上海設立實業發展公司
《經濟通通訊社２９日專訊》企查查ＡＰＰ顯示，近日，上海金地金澧實業發展有限公司成
立，法定代表人為馮家生，註冊資本２億元人民幣，經營範圍包含：物業管理；品牌管理；稅務
服務；財務咨詢等。企查查股權穿透顯示，該公司由金地集團（滬：６００３８３）、深圳市金
地物業管理有限公司間接共同持股。
Ａ場地產板塊受政策利好影響大漲，金地集團現飆７﹒８％，報１２﹒２２元人民幣。
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