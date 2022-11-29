《經濟通通訊社２９日專訊》據《財聯社》報道，綠城中國（０３９００）擬報送１１０億
元人民幣儲架式中期票據註冊發行計劃，用於置換到期債券及項目開發建設。
綠城中國現價升４﹒７％，報１３﹒０４元，旗下物管業務綠城管理（０９９７９）升
１１％，報６﹒７６元。（ｅｙ）
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29/11/2022 14:04
【內房困局】綠城中國擬發１１０億人幣儲架式中票，股價升半成
《經濟通通訊社２９日專訊》據《財聯社》報道，綠城中國（０３９００）擬報送１１０億
元人民幣儲架式中期票據註冊發行計劃，用於置換到期債券及項目開發建設。
綠城中國現價升４﹒７％，報１３﹒０４元，旗下物管業務綠城管理（０９９７９）升
１１％，報６﹒７６元。（ｅｙ）
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